Ισραήλ: Δύο τραυματίες από την ιρανική πυραυλική επίθεση – ΒΙΝΤΕΟ

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ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΙΣΡΑΗΛ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ.

Ιράν: Απαντήσαμε δεόντως – Αν μας επιτεθεί το Ισραήλ θα χτυπήσουμε πιο συντριπτικά

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το Ιράν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με περισσότερους από 100 βαλλιστικούς πυραύλους σε βάρος του Ισραήλ.

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