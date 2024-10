Ισραήλ: Δύο τραυματίες από την ιρανική πυραυλική επίθεση – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το Ιράν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με περισσότερους από 100 βαλλιστικούς πυραύλους σε βάρος του Ισραήλ.

BALLISTIC MISSLES ARE RAINING DOWN ALL OVER ISRAEL IN AN ATTACK BY IRAN! ISRAEL IS TRYING TO INTERCEPT AS MANY AS POSSIBLE. THE MISSLES ARE TARGETING THE ENTIRE COUNTRY INCLUDING CIVILIAN TARGETS. PRAYRES FOR THE PEOPLE OF ISRAEL. 🙏 pic.twitter.com/4lCBr4N36r

— Andre Nuta 🇺🇲 (@andre_nuta) October 1, 2024