Χαμάς: Πανηγυρίζει για τα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ – «Συγχαίρουμε την ηρωική επιχείρηση εκτόξευσης πυραύλων»

Η Χαμάς ανέφερε ότι επαινεί τα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα στο Ισραήλ για την εκδίκηση του θανάτου του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγίντ Χασάν Νασράλα και του Ταξίαρχου Αμπάς Νιλφορουσάν.

«Εμείς, στο Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης (Χαμάς), συγχαίρουμε την ηρωική επιχείρηση εκτόξευσης πυραύλων που πραγματοποιήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, σε μεγάλες περιοχές των κατεχόμενων εδαφών μας, ως απάντηση στα συνεχιζόμενα εγκλήματα της κατοχής κατά των λαών της περιοχής και σε εκδίκηση για το αίμα των ηρωικών μαρτύρων του έθνους μας, Ισμαήλ Χανίγια, Χασάν Νασράλα και Αμπάς Νιλφορουσάν».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η έντιμη ιρανική απάντηση είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τον Σιωνιστικό εχθρό και τη φασιστική κυβέρνησή του, στο δρόμο για την αποτροπή τους και τον περιορισμό της τρομοκρατίας τους, καθώς τα εγκλήματά τους, η αλαζονεία και οι παραβιάσεις των διεθνών νόμων και των ανθρωπιστικών κανόνων έχουν ξεπεράσει κάθε όριο».

Δείτε σχετική ανάρτηση

🚨Hamas praises Iran’s missile attack on Israel, calling it revenge for the killings of Ismail Haniyeh and Hassan #Nasrallah.

They bless the rocket launches by the Islamic Revolutionary Guard Corps as retaliation for their ‘martyrs.’ #Iran #Israel #MiddleEast #Hamas pic.twitter.com/3wEBeNZTYG

— suresh (@sreddybjd) October 1, 2024