Ισραήλ: Ιρανικός πύραυλος «καρφώθηκε» σε ταράτσα κτιρίου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε στις 19:31 σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό το Ιράν εναντίον του Ισραήλ με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές στρατιωτικές Αρχές, από το σύνολο των πυραύλων αναχαιτίστηκαν οι 180, με τα συστήματα RO2 και RO3, μικρού και μεγάλου βεληνεκούς.

Το Iron Dome τέθηκε για ακόμη μια φορά σε λειτουργία, ώστε να αποκρούσει αυτή τη μαζική επίθεση με τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι ιρανικοί πύραυλοι κατάφεραν πλήγματα σε ισραηλινούς στόχους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός βαλλιστικού πυραύλου που καρφώθηκε σε ταράτσα κτιρίου, χωρίς να εκραγεί.

Δείτε σχετική ανάρτηση της Μοσάντ

Παράλληλα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει κι ένα βίντεο από τη Ραμάλα στην Λωρίδα της Γάζας με Παλαιστίνιους να σηκώνουν ψηλά ό,τι έμεινε από έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο.

Δείτε το βίντεο

Footage has appeared online showing people taking photos and videos next to the wreckage of an #Iranian ballistic missile. pic.twitter.com/6H4f1DXdBf

— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2024