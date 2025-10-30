Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντόπισε το απόγευμα της Πέμπτης 30/10, ένας εκμισθωτής σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, άμεσα ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές που έσπευσαν επί τόπου για τη περισυλλογή της σορού, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό τμήμα του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Σημειώνεται ότι από τις λιμενικές αρχές δόθηκε σήμα ενημέρωσης τόσο στα νησιά των Κυκλάδων, όσο και στον Πειραιά, αφού σε επίπεδο Κρήτης δεν υπάρχει ενεργή αναζήτηση που να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της σορού. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται.