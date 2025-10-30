Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΡΗΤΗ

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντόπισε το απόγευμα της Πέμπτης 30/10, ένας εκμισθωτής σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, άμεσα ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές που έσπευσαν επί τόπου για τη περισυλλογή της σορού, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό τμήμα του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Σημειώνεται ότι από τις λιμενικές αρχές δόθηκε σήμα ενημέρωσης τόσο στα νησιά των Κυκλάδων, όσο και στον Πειραιά, αφού σε επίπεδο Κρήτης δεν υπάρχει ενεργή αναζήτηση που να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της σορού. Όλα τα ενδεχόμενα  εξετάζονται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Λαγκάρντ: Περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, μειώνονται οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων

e-ΕΦΚΑ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιδότηση εργατικής εισφοράς

Gboard: Οι ρυθμίσεις του που οι περισσότεροι χρήστες Android αγνοούν αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:16 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

«Εύρυτος»: Πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική – Τι θα γίνει με τα τιμολόγια νερού

Το σχέδιο 7 αξόνων «Εύρυτος» για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε ε...
23:02 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αρνούνται την εμπλοκή τους στην δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία οι δύο συλληφθέντες – Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους

Το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο 28χρον...
22:48 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κορωπί: «Την περιμένω να καταθέσει όσα ξέρει» λέει ο 50χρονος – Οι διαφορετικές εκδοχές του ζευγαριού για τον ξυλοδαρμό και τα νεότερα για την υγεία της 40χρονης

Nέες δηλώσεις από τον 50χρονο που προφυλακίστηκε για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφο...
22:11 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 30/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2982 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης (30/10). Οι τυχεροί αριθμοί είν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς