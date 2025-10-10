Ημερίδα Ενημέρωσης: Υγιείς και Ισχυρές γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα – Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ημερίδα Ρομά

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 11:00, στο Stelios Foundation Conference Hall (Κυδαθηναίων 22, Πλάκα), για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Υγιείς και Ισχυρές γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα».

Το έργο, που υλοποιήθηκε την τριετία 2022-2025, εφαρμόστηκε σε οικισμούς και κοινότητες διαβίωσης Ρομά σε διάφορες περιοχές της χώρας και περιλάμβανε προσυμπτωματικούς ελέγχους για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του μαστού, εμβολιασμούς κατά του HPV, καθώς και εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις, σε συνεργασία με Δήμους, Κέντρα Κοινότητας με Παραρτήματα Ρομά, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα του έργου και καλές πρακτικές για την προαγωγή της υγείας των γυναικών Ρομά. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα τις ανάγκες υγείας και τις δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Θα συμμετάσχουν διαμεσολαβητές, επαγγελματίες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι Κέντρων Κοινότητας και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες που επιθυμούν θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή μέσω των παρακάτω συνδέσμων. Σημειώνεται ότι οι θέσεις για τη δια ζώσης παρακολούθηση είναι περιορισμένες.

Δια ζώσης παρακολούθηση

Διαδικτυακή συμμετοχή

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εμμηνόπαυση και αύξηση βάρους: Ποιες θεραπείες μπορεί να βοηθήσουν

Νέες δωρεαν δρασεις προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών

Επιθεώρηση Εργασίας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την παρενόχληση – Οι κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων

Συντάξεις: Ποιους αφορά ο επανυπολογισμός – Οι διευκρινίσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ

Τεστ προσωπικότητας: Το βραχιόλι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιο είναι το σπουδαιότερο ταλέντο στη ζωή σας

Τι σημαίνει η φράση «απεδήμησε εις Κύριον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:25 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές σε βάρος τεσσάρων ατόμων,...
14:13 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Με φυματίωση κρατούμενος των φυλακών Δομοκού – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λαμίας

Στο νοσοκομείο Λαμίας νοσηλεύεται ένας κρατούμενος των φυλακών Δομοκού, ο οποίος νόσησε από φυ...
13:55 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς – Η στιγμή που ο δράστης την χτύπησε και έπεσε αναίσθητη στο έδαφος

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη γυναικοκτονία στην Πάτρα, με θύμα...
13:49 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Λήστεψε οδηγό ταξί με την απειλή σύριγγας – Συνελήφθη ο 35χρονος δράστης

Μεροκάματο του τρόμου για έναν οδηγό ταξί, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας τα ξημερώματα της Παρα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης