Hellenic Train: Χωρίς τρένα σήμερα λόγω απεργίας των μηχανοδηγών – Ποια δρομολόγια ακυρώνονται, οι εναλλακτικές

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα μηχανοδηγοί των τρένων προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στις πρόσφατες απολύσεις τριών συναδέλφων τους από τη Hellenic Train.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της σχετικά με την 24ωρη απεργία, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ):

«Το Σωματείο μας πραγματοποιεί 24ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ενάντια στις πρόσφατες απολύσεις στην Hellenic Train, μέλος του Ομίλου Ferrovie Dello Stato.

Η Εταιρεία απέλυσε χωρίς καμία προειδοποίηση μέσα στον Αύγουστο 3 έμπειρους μηχανοδηγούς που άνηκαν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, (αντιμετώπιζαν -μετά από 42 και πλέον χρόνια δουλειάς- προβλήματα υγείας)».

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, τροποποιεί τα δρομολόγια. Έτσι, ανακοίνωσε αναστολές και τροποποιήσεις σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Δείτε εδώ τα δρομολόγια