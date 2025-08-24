Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αποκαλύψεις-σοκ για τον 40χρονο από την αδελφή του θύματος – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο»

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον 40χρονο συζυγοκτόνο, ο οποίος σκότωσε την Παρασκευή την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στον Βόλο, και κρυβόταν και περίπου 30 ώρες σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής, ο δράστης οδηγήθηκε στην εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Ο συζυγοκτόνος ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Παράλληλα δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας που θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας. Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια και την θεραπεία που τυχόν δέχθηκε.

«Δεν την έχω χτυπήσει ποτέ»

«Δεν την έχω χτυπήσει ποτέ. Ούτε χαστούκι δεν της είχα ρίξει. Εκείνο το πρωί τσακωθήκαμε. Μου φώναξε ότι με απατούσε και θα συνέχιζε να το κάνει. Τότε θόλωσα και άρχισα να την κυνηγάω» φέρεται να υποστήριξε μιλώντας στους αστυνομικούς ο 40χρονος..

«Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει» αποκαλύπτει η αδελφή της 36χρονης

Η αδελφή της 36χρονης, μιλώντας στον Alpha, έκανε αποκαλύψεις που προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με την ίδια: «Την άφηνε επίτηδες έγκυο, την βίαζε δηλαδή. Τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Δεν είχε κάνει καταγγελία η αδελφή μου γιατί αυτός της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”. Έχει χτυπήσει και τα παιδιά του».

Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε. Πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε (στις Αρχές) και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά. Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους», είπε ακόμη η αδελφή της άτυχης 36χρονης.

«Είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος» λέει ο δικηγόρος του 40χρονου

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στο STAR, ανέφερε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά».

Το μυστικό του ζευγαριού που «όπλισε» τον 40χρονο

Σύμφωνα με το STAR, o δράστης ζήλευε κάθε κίνηση της συζύγου του και το ζευγάρι είχε ένα μυστικό, το οποίο κρατούσε καλά κρυμμένο για αρκετούς μήνες και αφορούσε τη σχέση τους. Η 36χρονη φέρεται να αναφέρθηκε σε αυτό το μυστικό το πρωί της Παρασκευής και εκνεύρισε τον 40χρονο, ο οποίος την κυνήγησε και την σκότωσε.

«Είδε μόνο δύο μηνύματα και αυτό ξαφνικά τον ενεργοποίησε και τον έκανε να τρελαθεί»

«Ξεκίνησε με μία παρεξήγηση από κάποια μηνύματα, τα οποία παρερμηνεύτηκαν και από τον δράστη και η 36χρονη, επειδή είχε σκοπό ήδη να τον χωρίσει, προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να τον διώξει. Δεν άντεχε αυτό που έλεγε ότι τον απατούσε. Χωρίς όμως να έχει αποδείξεις για οτιδήποτε. Είδε μόνο δύο μηνύματα και αυτό ξαφνικά τον ενεργοποίησε και τον έκανε να τρελαθεί» ανέφερε στον ΑΝΤ1, συγγενής του 40χρονου.

«Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε στην κόρη του ο 40χρονος

«Κατάλαβα το λάθος μου… Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε στην μεγαλύτερη κόρη του, με την οποία συναντήθηκε έξω από το γραφείο του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, στην πρώτη συνάντησή τους μετά το στυγερό έγκλημα, ο 40χρονος μίλησε στην μεγαλύτερη κόρη του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ εκείνη, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ήρεμη και διατήρησε την ψυχραιμία της.