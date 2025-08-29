Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα Γρεβενά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025
Μάλιστα λίγο μετά τις 18:30 ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άνω_Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 29, 2025
Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο