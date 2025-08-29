Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα Γρεβενά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Μάλιστα λίγο μετά τις 18:30 ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

