Φυλακές Διαβατών: Δύο 67χρονοι επιχείρησαν να περάσουν κάνναβη σε κρατούμενο – Την είχαν κρύψει σε κορδόνι φόρμας

Δύο 67χρονοι συνελήφθησαν στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς εντοπίστηκε κάνναβη κρυμμένη σε κορδόνι φόρμας, κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου. Η συσκευασία με την κάνναβη, συνολικού βάρους 14,6 γραμμαρίων, προοριζόταν για έναν εκ των δύο, ο οποίος κρατούνταν στο κατάστημα κράτησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κάνναβη κρυμμένη σε κορδόνι φόρμας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη.
  • Δύο 67χρονοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, με την ποσότητα να προοριζόταν για τον έναν εκ των δύο, ο οποίος κρατούνταν στο κατάστημα κράτησης.
  • Η συσκευασία με την κάνναβη, συνολικού βάρους 14,6 γραμμαρίων, ήταν επιμελώς κρυμμένη στο κορδόνι φόρμας σε μια προσπάθεια να περάσει απαρατήρητη.

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Στο κορδόνι μιας φόρμας, είχε κρυφτεί επιμελώς συσκευασία με κάνναβη συνολικού βάρους 14,6 γραμμαρίων, η οποία εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου, στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο, εντόπισαν στην κατοχή ενός από τους δύο 67χρονους, τη συσκευασία με την κάνναβη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ποσότητα προοριζόταν για τον έτερο 67χρονο, ο οποίος κρατούνταν στο κατάστημα κράτησης.

Οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, χθες (14/9/2026) το απόγευμα. 

Η κάνναβη είχε τοποθετηθεί σε σημείο που δεν ήταν εύκολα ορατό, καθώς είχε επιμελώς κρυφτεί στο κορδόνι της φόρμας, σε μια προσπάθεια να περάσει απαρατήρητη κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου.

Η ποσότητα κατασχέθηκε και εις βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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