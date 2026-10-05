Φωτιά στη Στιμάγκα Κορινθίας – Επιχειρεί και ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στιμάγκα Κορινθίας, κινητοποιώντας άμεσα 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση. Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε σήμερα Δευτέρα στις 18:15, με τον Δήμο Βέλου - Βόχας να συνδράμει και το ΕΣΚΕΔΙΚ να παρακολουθεί μέσω drone, ενώ έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στιμάγκα Κορινθίας, με το Πυροσβεστικό Σώμα να ενημερώνεται περίπου στις 18:15.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.
  • Ο δήμος Βέλου – Βόχας συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στιμάγκα Κορινθίας.

Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Δευτέρα στις περίπου 18:15.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο δήμος Βέλου – Βόχας για να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστών με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

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