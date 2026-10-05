Φωτιά στη Στιμάγκα Κορινθίας – Επιχειρεί και ελικόπτερο

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στιμάγκα Κορινθίας.

Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Δευτέρα στις περίπου 18:15.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο δήμος Βέλου – Βόχας για να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστών με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.