Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο χώρο στον δεύτερο όροφο οικοδομής, η οποία βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα και δώδεκα πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους σε παρακείμενα κτήρια.

Η φωτιά προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους, από το ύψος της οδού Αθηνάς, μέχρι νεωτέρας, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.