Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο χώρο στον δεύτερο όροφο οικοδομής, η οποία βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα και δώδεκα πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους σε παρακείμενα κτήρια.

Η φωτιά προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους, από το ύψος της οδού Αθηνάς, μέχρι νεωτέρας, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Μόνο αν έχετε όραση Ultra HD θα μπορέσετε να εντοπίσετε το κρυμμένο φίδι στη φωτογραφία – Αποδέχεστε την πρόκληση;

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις- 8+1 SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:18 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Κακοκαιρία με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

Με άστατο καιρό ξεκινά η εβδομάδα, καθώς σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, αναμένονται ισχυρές βρο...
06:41 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (10/11) στην Αθήνα και σε άλλες 9 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:53 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
05:22 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (10/11)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα