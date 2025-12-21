Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στου Ρέντη

Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αποθήκη εργοστασίου στην περιοχή του Ρέντη.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε σημείο με παλέτες και χαρτιά σε εξωτερικό χώρο της μονάδας – που βρίσκεται επί της Δημητρίου Γούναρη

15:21 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

