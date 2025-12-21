Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στου Ρέντη Enikos Newsroom 14:37, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 κοινωνία Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αποθήκη εργοστασίου στην περιοχή του Ρέντη. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε σημείο με παλέτες και χαρτιά σε εξωτερικό χώρο της μονάδας – που βρίσκεται επί της Δημητρίου Γούναρη ΡΕΝΤΗ ΦΩΤΙΑ Μοιράσου το: Ζελένσκι: Τάχθηκε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής ευρύτερων διαβουλεύσεων με Ευρωπαίους εταίρους IQ 160: Ο φάκελος με το τεστ πατρότητας ανοίγει, απόψε στις 21:00 στο Star Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, μοιράζουν όσπρια και κηπευτικά – Κλειστή η εθνική στα Μάλγαρα σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Αγρότες από το μπλόκο Νίκαιας κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Τι αποφάσισαν 5 ώρες πριν Μητσοτάκης σε αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο – Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο 4 ώρες πριν Κηφισιά: Δύο συλλήψεις για ληστεία με λεία 180.000 ευρώ – Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των συλληφθέντων 54 λεπτά πριν Ζελένσκι: Τάχθηκε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής ευρύτερων διαβουλεύσεων με Ευρωπαίους εταίρους 2 ώρες πριν Θεσσαλονίκη: Με Αγιοβασίληδες γέμισε ο Θερμαϊκός στο 5ο Santa SUP 5 ώρες πριν Τα άστρα ευνοούν σκανδαλωδώς 4 ζώδια – «Εμφανίζονται ξαφνικά ευκαιρίες γιατί αποφασίζετε να αφήσετε πίσω το παρελθόν» 4 ώρες πριν Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους» 3 ώρες πριν Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις 1 ημέρα πριν Enerwave: Το νέο «ρεύμα» στη λιανική ενέργειας που αλλάζει την εμπειρία του καταναλωτή 5 λεπτά πριν Αγρότες: Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων 10 λεπτά πριν Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια ψέματα 18 λεπτά πριν Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και πάλι κοντά 25 λεπτά πριν Ένα πλάσμα στα βάθη της θάλασσας απορροφά άνθρακα από την ατμόσφαιρα – «Δεν είχαμε ιδέα για την ύπαρξή του» 26 λεπτά πριν Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης – Υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις 122.000 ευρώ ENIKOS NETWORK Ο εγκέφαλός μας ξεπερνά ακόμα σε εξυπνάδα το ΑΙ – Ποιο είναι αυτό στο οποίο είμαστε καλύτεροι Φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια; Ποδίατροι συμβουλεύουν πόσο ψηλά επιτρέπεται να είναι και πώς να τα επιλέξετε IRIS: Διπλασιάζεται το όριο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών – Οι νέες αλλαγές και πότε θα εφαρμοστούν Η επόμενη ημέρα για τις ελληνικές τράπεζες -Τι λένε κορυφαία στελέχη του κλάδου Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ... Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους περισσότερα 15:21 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Αγρότες: Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων Την απόφαση να ανοίξουν το μπλόκο του Προμαχώνα για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα ... 15:01 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης – Υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις 122.000 ευρώ Υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις άνω των 120.000 ευρώ φέρεται να είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κων... 14:44 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Πάτρα: Συμμορία απατεώνων άρπαξε από πολίτες περισσότερα από 125.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσές λίρες – Στο κόλπο και ενεχυροδανειστήρια Στη σύλληψη γυναίκας, μέλους εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών, προχώρ... 14:03 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Αγρότες από το μπλόκο Νίκαιας κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Τι αποφάσισαν Με ενισχυμένη παρουσία στα μπλόκα συνεχίζουν οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα τις κινητοποιήσεις... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5 λεπτά πριν Αγρότες: Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την... 10 λεπτά πριν Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς τα... 18 λεπτά πριν Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και... 25 λεπτά πριν Ένα πλάσμα στα βάθη της θάλασσας απορροφά άνθρακα από... 26 λεπτά πριν Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ο αγροτοσυνδικαλιστής... 34 λεπτά πριν Όλυμπος: Εντοπίστηκε ο Μολδαβός ορειβάτης που είχε... 42 λεπτά πριν Πάτρα: Συμμορία απατεώνων άρπαξε από πολίτες... 54 λεπτά πριν Ζελένσκι: Τάχθηκε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής... IRIS: Διπλασιάζεται το όριο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών – Οι νέες αλλαγές και πότε θα εφαρμοστούν Η επόμενη ημέρα για τις ελληνικές τράπεζες -Τι λένε κορυφαία στελέχη του κλάδου Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα αγοράσετε φέτος τη γαλοπούλα και το μοσχάρι – Πού κυμαίνονται οι τιμές για μελομακάρονα και κουραμπιέδες Φοροδιαφυγή: Πώς τα ψηφιακά εργαλεία άλλαξαν τα δεδομένα το 2025 και έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία του Δημοσίου “Προσβασιμότητα κατ’ Οίκον”: Έως αύριο η υποβολή των δικαιολογητικών για 3.000 δικαιούχους MUST READ Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους» Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα