Φωτιά σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού – Κλειστή η Πετμεζά

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγγρού, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο, νωρίτερα σήμερα (25/11) το απόγευμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα που κινείτο στο ρεύμα προς Αθήνα. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στην οδό Πετμεζά, η οποία παραμένει κλειστή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον κινητήρα και επεκτάθηκε γρήγορα, ωστόσο τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν τροχό για να ανοίξουν το καπό και αφαίρεσαν τη μπαταρία, ώστε να αποτρέψουν πιθανή έκρηξη.