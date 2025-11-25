Φωτιά σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού – Κλειστή η Πετμεζά

Enikos Newsroom

κοινωνία

πυροσβεστική φωτιά

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγγρού, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο, νωρίτερα σήμερα (25/11) το απόγευμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα που κινείτο στο ρεύμα προς Αθήνα. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στην οδό Πετμεζά, η οποία παραμένει κλειστή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον κινητήρα και επεκτάθηκε γρήγορα, ωστόσο τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν τροχό για να ανοίξουν το καπό και αφαίρεσαν τη μπαταρία, ώστε να αποτρέψουν πιθανή έκρηξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:55 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αισθητήρες σε γέφυρες της Αττικής – Αγώνας δρόμου για ελέγχους στατικότητας

Υπό στενή παρακολούθηση θέτουν οι Αρχές πολλές γέφυρες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττική...
22:46 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (25/11) στην Επισκοπή Ηρακλείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε ε...
22:33 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Η «προειδοποίηση» της ηλικιωμένης για την 46χρονη δολοφόνο της – Το λάθος με τις κάμερες και το αίμα στο τιμόνι του αυτοκινήτου

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι ο γιος της 75χρονης, την οποία σκότωσε η σύζυγός του...
22:14 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Δάφνη: «Σήκωσαν» αυτοκίνητο μέσα σε 20 δευτερόλεπτα – «Έχει παραγίνει το κακό» – Βίντεο ντοκουμέντο

Μέσα σε μόλις 20 δευτερόλεπτα διαρρήκτες κλέβουν σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε πυκνοκατοικημένη γ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα