Εύβοια: Έκοψε με φαλτσέτα τα μαλλιά της συντρόφου του πρώην συζύγου της – Συνελήφθη η 37χρονη, στο νοσοκομείο η 23χρονη

Μια 37χρονη γυναίκα επιτέθηκε με φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην συζύγου της στη Χαλκίδα, τραυματίζοντάς την στα δάχτυλα και κόβοντάς της τα μαλλιά, λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Η δράστιδα συνελήφθη από την αστυνομία, στη κατοχή της βρέθηκε το κλεμμένο κινητό, και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Χαλκίδας λαμβάνοντας προθεσμία για απολογία

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

χαλκιδα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ερωτική αντιζηλία «τύφλωσε» μία 37χρονη στην Εύβοια, η οποία επιτέθηκε στη σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε με φαλτσέτα τα μαλλιά στη Χαλκίδα.
  • Η δράστιδα τραυμάτισε την αντίζηλό της στα δάκτυλα, την χτύπησε στο κεφάλι και της έκοψε μέρος των μαλλιών με τη φαλτσέτα, ενώ της άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο.
  • Η 23χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ η δράστιδα εντοπίστηκε, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Χαλκίδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ερωτική αντιζηλία “τύφλωσε” μία 37χρονη στην Εύβοια. Η γυναίκα επιτέθηκε στη σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε με φαλτσέτα τα μαλλιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21:30 το βράδυ της Τρίτης στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, μια 37χρονη γυναίκα υπήκοος Αλβανίας πήγε στο σπίτι της συντρόφου του πρώην συζύγου της και αφού διαπληκτίστηκαν για προσωπικές διαφορές, ήρθαν στα χέρια.

Η 37χρονη γυναίκα, σύμφωνα με την ασφάλεια Χαλκίδας, επιτέθηκε με φαλτσέτα στην αντίζηλό της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στα δάκτυλα του αριστερού της χεριού.

Στη συνέχεια την χτύπησε στο κεφάλι, την τράβηξε από τα μαλλιά, και αφού της χτύπησε το κεφάλι στο πάτωμα, της έκοψε με τη φαλτσέτα μέρος των μαλλιών της.

Φεύγοντας η δράστιδα, άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Η 23χρονη κοπέλα από την Ρουμανία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Η δράστιδα εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία, και στην κατοχή της βρέθηκε το κινητό που είχε αφαιρέσει από το θύμα της.

Σήμερα η 37χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Χαλκίδας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον Ανακριτή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ