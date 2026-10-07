Εύβοια: Έκοψε με φαλτσέτα τα μαλλιά της συντρόφου του πρώην συζύγου της – Συνελήφθη η 37χρονη, στο νοσοκομείο η 23χρονη

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Η ερωτική αντιζηλία “τύφλωσε” μία 37χρονη στην Εύβοια. Η γυναίκα επιτέθηκε στη σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε με φαλτσέτα τα μαλλιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21:30 το βράδυ της Τρίτης στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, μια 37χρονη γυναίκα υπήκοος Αλβανίας πήγε στο σπίτι της συντρόφου του πρώην συζύγου της και αφού διαπληκτίστηκαν για προσωπικές διαφορές, ήρθαν στα χέρια.

Η 37χρονη γυναίκα, σύμφωνα με την ασφάλεια Χαλκίδας, επιτέθηκε με φαλτσέτα στην αντίζηλό της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στα δάκτυλα του αριστερού της χεριού.

Στη συνέχεια την χτύπησε στο κεφάλι, την τράβηξε από τα μαλλιά, και αφού της χτύπησε το κεφάλι στο πάτωμα, της έκοψε με τη φαλτσέτα μέρος των μαλλιών της.

Φεύγοντας η δράστιδα, άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Η 23χρονη κοπέλα από την Ρουμανία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Η δράστιδα εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία, και στην κατοχή της βρέθηκε το κινητό που είχε αφαιρέσει από το θύμα της.

Σήμερα η 37χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Χαλκίδας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον Ανακριτή.