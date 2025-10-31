Έσπασαν ATM στην Παλαιά Εθνική Οδό Κιάτου – Κορίνθου

κοινωνία

Έσπασαν ATM στην Παλαιά Εθνική Οδό Κιάτου – Κορίνθου

Απόπειρα διάρρηξης σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/10) έξω από σούπερ μάρκετ στο 1ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κιάτου – Κορίνθου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο ΕΡΤnews, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 5 το πρωί. Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με δύο κλεμμένα φορτηγάκια, ξήλωσαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και το έριξαν στο έδαφος, προκειμένου να το σπάσουν και να πάρουν τα χρήματα.

Όπως διαπιστώθηκε από το οπτικοακουστικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι διαρρήκτες επιχείρησαν να το φορτώσουν σε ένα από τα δύο οχήματα, δεν τα κατάφεραν και εγκατέλειψαν το σημείο άπραγοι.

Οι αρχές αναλύουν καρέ – καρέ το βιντεοληπτικό υλικό για την ταυτοποίησή τους.

