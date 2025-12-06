Επέτειος Γρηγορόπουλου: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ΕΛ.ΑΣ. – Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια. Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς αναμένονται συγκεντρώσεις και πορείες από μαθητές και φοιτητές.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνει κλειστός από τις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 11 το πρωί και θα ανοίξει ξανά στις 3 το μεσημέρι, προτού κλείσει εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά χωρίς στάση από τους δύο σταθμούς.

Η Αστυνομία έχει λάβει δρακόντεια μέτρα για την αποφυγή επεισοδίων, με ισχυρή παρουσία δυνάμεων στο κέντρο και σε σημεία όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς δρόμους της Αθήνας, καθώς αναμένονται πορείες και αποκλεισμοί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει σχεδιάσει μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή». Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση στην περιοχή των εκδηλώσεων, προκειμένου να μην δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα στην κυκλοφορία.

Προγραμματισμένες συγκεντρώσεις

Το μεσημέρι, στις 12:00, μαθητές και φοιτητές θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα στα Εξάρχεια, στο σημείο όπου ο 16χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος έχασε τη ζωή του από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα.