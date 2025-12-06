YouTuber κατέγραψε την… ταχύτητα του φωτός σε ένα σπάνιο βίντεο

YouTuber κατέγραψε την… ταχύτητα του φωτός σε ένα σπάνιο βίντεο

Ένα εντυπωσιακό πείραμα που μέχρι σήμερα φάνταζε αδύνατο, κατάφερε να πραγματοποιήσει ο YouTuber και διδάκτορας στα Υλικά, Brian Haidet, ο οποίος κατέγραψε την ταχύτητα του φωτός χρησιμοποιώντας μια κάμερα ικανή να τραβήξει δύο δισεκατομμύρια καρέ το δευτερόλεπτο. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιστημονικά βίντεο της χρονιάς, που αποτυπώνει με τρόπο μοναδικό τη συμπεριφορά του φωτός.

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό φτάνει τα 299.792.458 μέτρα το δευτερόλεπτο. Θεωρητικά, τίποτα στο σύμπαν δεν μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα. Για αυτό και η ιδέα να «δει» κάποιος το φως να κινείται θεωρούνταν έως τώρα σχεδόν αδύνατη. Ο Haidet, όμως, με τη βοήθεια της επιστήμης και λίγης… εφευρετικότητας, πέτυχε το αδιανόητο, δημιουργώντας μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας (HD), ικανή να αποτυπώσει τη ροή του φωτός με ασύλληπτη λεπτομέρεια.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο γκαράζ του, με έναν καθρέφτη, έναν φακό, δύο σωλήνες, καλώδια και μία ιδιαίτερη λάμπα φλας. Ο δημιουργός του καναλιού AlphaPhoenix εξήγησε ότι η συσκευή δεν καταγράφει μόνο το φως εν κινήσει, αλλά και την ίδια του την πορεία, χάρη στη γεωμετρία των ανακλάσεων. Στο δοκιμαστικό, ο Haidet τοποθέτησε έναν ισχυρό laser, το οποίο χτυπούσε έναν καθρέφτη, ανακλώταν σε δεύτερο και συνέχιζε μπρος-πίσω, μέχρι να καταλήξει στον τοίχο.

Σε φωτογραφία μεγάλης έκθεσης, η ακτίνα μοιάζει όπως θα τη διέκρινε το ανθρώπινο μάτι. Ωστόσο, όταν η λήψη γίνεται στα 2 δισεκατομμύρια καρέ το δευτερόλεπτο, η εικόνα αλλάζει εντελώς. Το φως φαίνεται να κινείται 15 εκατοστά ανά καρέ, κάτι που δεν είχε αποτυπωθεί ποτέ ξανά με μη επαγγελματικό εξοπλισμό.

Ο ίδιος ο Haidet εξήγησε πως το φως παραμένει σταθερό, ανεξάρτητα από το πλαίσιο αναφοράς. Όπως ανέφερε: «Είναι το ανώτατο όριο του σύμπαντος. Δεν πάει ποτέ πιο αργά ή πιο γρήγορα». Το βίντεο, που ήδη έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στη διαδικτυακή κοινότητα, αποδεικνύει ακριβώς αυτό, μέσα από μια κάμερα φτιαγμένη σε… γκαράζ.

