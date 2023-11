Επεισόδια στο Μοναστηράκι: Γνώριμος στις Αρχές ο 29χρονος που φαίνεται σε βίντεο να ρίχνει βενζίνη σε συρμό του ΗΣΑΠ

Γνώριμος στις Αρχές είναι ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο να κρατά ένα μπιτόνι και να ρίχνει βενζίνη σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι, ενώ την ίδια στιγμή κάποιος άλλος φωνάζει «κάψτε τους», κατά την διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ της Τετάρτης (01/11).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 29χρονο Έλληνα, ο οποίος ο οποίος φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές για κατοχή φωτοβολίδας σε ποδοσφαιρικό αγώνα το 2014, ενώ ο ίδιος είναι ανάμεσα στα άτομα που συνελήφθησαν χθες από τις αρχές.

Όπως έγραψε το enikos.gr, ακροδεξιοί επιτέθηκαν πρώτα σε μετανάστες που βρέθηκαν μπροστά και στη συνέχεια συνεπλάκησαν με άτομα που συμμετείχαν στην προηγηθείσα αντιφασιστική συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο.

