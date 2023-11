Πόλεμος στο Ισραήλ: Το συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο της «Sun» για τα 32 παιδιά – ομήρους της Χαμάς – «Φέρτε τους σπίτι»

Με ένα πρωτοσέλιδο – γροθιά στο στομάχι κυκλοφορεί σήμερα η βρετανική εφημερίδα «The Sun». Στην πρώτη σελίδα της έχει τις φωτογραφίες 32 παιδιών που βρίσκονται όμηροι στα χέρια της Χαμάς, καθώς ο πόλεμος μαίνεται στην Λωρίδα της Γάζας.

«Φέρτε τους σπίτι» είναι ο τίτλος της εφημερίδας και αποτελεί έκκληση των Ισραηλινών γονέων τους, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα βιώνουν την απόλυτη αγωνία και τον τρόμο για την τύχη τους.

«32 αθώα παιδιά άρπαξαν τρομοκράτες», δηλώνει μεταξύ άλλων και προσθέτει πως «γι’ αυτό το Ισραήλ πρέπει να πολεμήσει το κακό της Χαμάς».

Τα παιδιά έπεσαν στα χέρια της Χαμάς όταν τα μέλη της πέρασαν τα σύνορα του Ισραήλ σκοτώνοντας εκατοντάδες και παίρνοντας ομήρους άλλους.

Σημειώνεται πως η Χαμάς δεν έχει διαθέσει καμία πληροφορία για την κατάστασή τους ούτε επέτρεψε στον Ερυθρό Σταυρό να τους επισκεφτεί, ενώ αυτή τη στιγμή οι όμηροι υπολογίζονται σε περισσότερους από 200.

On tomorrow’s front page: Innocent faces of 32 kids held by Hamas as parents plead to release them https://t.co/IoBITop7N5 pic.twitter.com/rCfaLZBe1G

— The Sun (@TheSun) November 1, 2023