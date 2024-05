Τουρκία: Σοβαρά επεισόδια στην πλατεία Ταξίμ – Συμπλοκές αστυνομικών – διαδηλωτών και 210 συλλήψεις

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στην Τουρκία και συγκεκριμένα κοντά στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης για την εργατική Πρωτομαγιά.

Όπως μετέδωσε το CNN Turk υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών και η Αστυνομία προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, που αναπτύχθηκαν κατά μεγάλο αριθμό, εμπόδισαν τους διαδηλωτές να κινηθούν προς την Τάξιμ στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια έγιναν 210 συλλήψεις.

Οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση διαδηλώσεων στην πλατεία κι απέκλεισαν μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Δείτε ΒΙΝΤΕΟ:

Turkish police scuffled with opposition protesters at a banned May Day parade in Istanbul. Workers and labor union members gathered to protest against soaring inflation and economic hardship https://t.co/a0vPM8zCO9 pic.twitter.com/Ti8x3TC6xu

— Reuters (@Reuters) May 1, 2024