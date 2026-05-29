Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Μαΐου

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Αγίου Βαλεντίνου εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο, στις 29 Μαΐου γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν τα ονόματα Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια και Υπομονή.
  • Η Αγία Θεοδοσία, καταγόμενη από την Τύρο, έλαμπε από ηλικία 18 ετών για το ζήλο και τη θερμή της πίστη, ανάμεσα στις ειδωλολάτρισσες γυναίκες.
  • Παρά τα βασανιστήρια του άρχοντα Ουρβανού και την πρόταση να αλλαξοπιστήσει, η Αγία Θεοδοσία παρέμεινε αμετακίνητη στην πίστη της, απαντώντας «Είμαι χριστιανή» πριν την ρίξουν στη θάλασσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή.

Αγία Θεοδοσία

Η Αγία Θεοδοσία καταγόταν από την Τύρο της Φοινίκης και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα, αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 χρονών, έλαμπε για το ζήλο και τη θερμή της πίστη, ανάμεσα στις νεαρές ειδωλολάτρισσες γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό, που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί το Χριστό.

Η παρθένος Θεοδοσία, ωστόσο,  έμεινε αμετακίνητη στο Ιερό της πιστεύω. Ο Ουρβανός, βλέποντας την αδάμαστη επιμονή της, εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο έσπασε τα κόκκαλά της και πριόνισε τις σάρκες της. Έπειτα, την πλησίασε και της πρότεινε να αλλαξοπιστήσει, έστω και την τελευταία στιγμή, και αυτός θα θεράπευε αμέσως τις πληγές της. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε: «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύραννος διέταξε και την έριξαν στη θάλασσα, οπού και παρέδωσε το πνεύμα της.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ