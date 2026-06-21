Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, στις 20 Ιουνίου γιορτάζουν οι Αφροδίσιος και Αφροδισία. Ο Άγιος Αφροδίσιος μαρτύρησε στην Κιλικία το 65 μ.Χ., επειδή κήρυττε την αλήθεια του Ευαγγελίου και αποκάλυπτε το ψεύδος της ειδωλολατρίας. Παρά τα βασανιστήρια που υπέστη, η πίστη του έμεινε ακλόνητη μέχρι τον μαρτυρικό θάνατό του.

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Εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα Αφροδίσιος και Αφροδισία.
  • Ο Άγιος Αφροδίσιος, γεμάτος θείο ζήλο, εργάστηκε για το φωτισμό των απίστων, αποκαλύπτοντας το ψεύδος της ειδωλολατρίας και διδάσκοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου.
  • Ο Άγιος Αφροδίσιος καταδικάστηκε σε θάνατο το 65 μ.Χ., βιώνοντας μαρτυρικό τέλος αφού αρχικά δεν τον έβλαψε λέαινα, κάηκε με πυρακτωμένο σίδερο και τελικά συνθλίφθηκε μεταξύ δύο μεγάλων λιθαριών.

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Κυριακή 21 Ιουνίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα: Αφροδίσιος, Αφροδισία

Άγιος Αφροδίσιος

Ο Άγιος Αφροδίσιος δόξασε με το μαρτύριο του τη γη της Κιλικίας. Γεμάτος θείο ζήλο, εργάστηκε για το φωτισμό των απίστων, αποκαλύπτοντας το ψεύδος της ειδωλολατρίας και διδάσκοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το 65 μ.Χ., ο άρχοντας Διονύσιος, όταν πληροφορήθηκε την ενέργεια αυτή του Αφροδισίου, τον καταδίκασε σε θάνατο. Στην αρχή τον έριξαν τροφή σε κάποια λέαινα μέσα στο αμφιθέατρο. Αλλά συνέβη κάτι παράδοξο. Η ορμή της λέαινας, σταμάτησε λίγα βήματα από τον Άγιο, και το πεινασμένο θηρίο τον προσπέρασε χωρίς να τον αγγίξει. Κατόπιν τον έκαψαν με πυρακτωμένο σίδερο, και τελικά βρήκε μαρτυρικό θάνατο μεταξύ δύο μεγάλων λιθαριών, όπου τον είχαν βάλει και τον συνέθλιψαν. Το σώμα του κυριολεκτικά θρυμματίστηκε, αλλά η δύναμη της ψυχής του και η πίστη του διατηρήθηκαν ακέραιες.

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