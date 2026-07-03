Ελαφόνησος: «Έβλεπα ότι δεν υπήρχε λύση και βούτηξα εγώ ενστικτωδώς», υποστηρίζει ο πλοίαρχος

Μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεο με τον πλοιοκτήτη ferry boat στην Ελαφόνησο να πέφτει στη θάλασσα και να επιβιβάζεται στο πλοίο μέσω του καταπέλτη, ο ίδιος έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Όπως υποστηρίζει, η ενέργειά του ήταν αυθόρμητη και έγινε αποκλειστικά, για να συμβάλει στην ταχύτερη αποκατάσταση μιας μηχανικής δυσλειτουργίας, την οποία, λόγω της πολυετούς εμπειρίας του ως πλοίαρχος του συγκεκριμένου πλοίου, πίστευε ότι μπορούσε να εντοπίσει άμεσα.

Παράλληλα, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του συμβάντος, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο δεν ήταν ακυβέρνητο, πως η καθυστέρηση δεν ξεπέρασε τα λίγα λεπτά και ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για επιβάτες ή πλήρωμα, ενώ απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί συχνών βλαβών του πλοίου. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη σχηματίσει δικογραφία και κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Ο πλοιοκτήτης μίλησε αποκλειστικά στο «Live News», δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

«Βούτηξα ενστικτωδώς»

«Είχε ήδη ανοιχτό καταπέλτη. Ήταν στα 1 – 2 μέτρα πριν ακουμπήσει και κατάλαβα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Περίμενα 2 – 3 λεπτά να δω αν το θέμα έχει τελειώσει, αν φτιάχτηκε. Δεν προσέγγιζε, έμεινε ακινητοποιημένο. Είχε απομακρυνθεί από τον προβλήτα περίπου στα 20 μέτρα. Έβλεπα ότι δεν υπήρχε λύση και βούτηξα εγώ ενστικτωδώς».

Αναγνωρίζει το λάθος του, προσπαθεί να υποβαθμίσει το όλο θέμα που προκάλεσε μία σειρά από αντιδράσεις και υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική του ακεραιότητα.

Το χρονικό

Όλα έγιναν την περασμένη Τρίτη (23/6/2026), στην Ελαφόνησο. Το ferry boat επέστρεφε από την Πούντα και όπως λέει ο πλοιοκτήτης, κάποια στιγμή κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να δέσει με ασφάλεια. Τότε αποφάσισε να βουτήξει.

Στο βίντεο φαίνεται να κολυμπάει, την ώρα που το πλοίο κάνει στροφή προς το μέρος του, για να τον διευκολύνει. Όταν φτάνει στον καταπέλτη, ένα από τα μέλη του πληρώματος τον βοηθάει για να ανέβει και να μπει στα ενδότερα.

«Ανέβηκα πάνω, ζήτησα να με ανεβάσουν. Ήταν ήδη κατεβασμένη η πόρτα, ο καταπέλτης. Ανέβηκα πάνω και εκείνη την ώρα συνάντησα και τον μηχανικό. Κατεβήκαμε στο μηχανοστάσιο, του υπέδειξα ακριβώς, είδαμε ποιο ήταν το θέμα. Μια ντίζα συγκεκριμένα είχε λασκάρει το εξάρτημα, ο σφιγκτήρας που κρατάει την ντίζα στο μηχανοστάσιο στους χειρισμούς. Η κύρια μηχανή δεν είχε κανένα πρόβλημα».

Ο πλοιοκτήτης λέει ότι ακούστηκαν ανακρίβειες αναφορικά με το πρόβλημα του ferry boat, και υποστηρίζει ότι δόθηκε μεγαλύτερη έκταση στο θέμα από αυτήν που έπρεπε.

«Εκείνη την ώρα, μαζί με τον μηχανικό, με δύο ενισχυμένα tie wrap, πιάσαμε το σφικτηράκι αυτό, το ενισχύσαμε, κάναμε δοκιμαστικό, λειτουργούσε και έγινε κανονικά ο κατάπλους. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία, γιατί άκουσα και 45 λεπτά, διήρκεσε max 15 λεπτά».

Ο λόγος που έπεσε στη θάλασσα

O πλοιοκτήτης υποστηρίζει ότι βούτηξε στη θάλασσα επειδή ήθελε να βοηθήσει και να υποδείξει το πρόβλημα στον μηχανικό του. Λέει ότι με την ενέργεια που έκανε, λύθηκε το πρόβλημα μέσα σε λίγα λεπτά.

«14:45 είδα ότι υπήρχε πρόβλημα, 14:48, δυο – τρία λεπτά περίπου αφότου το είδα βούτηξα και 15:02 το καράβι είχε ήδη καταπλεύσει με ασφάλεια. Ο καπετάνιος του πλοίου από τα μεγάφωνα έβγαλε ανακοίνωση, ζήτησε συγνώμη για την ταλαιπωρία, που δεν υπήρχε ταλαιπωρία, μιλάμε τώρα για μία καθυστέρηση 10 λεπτών maximum».

«Κανένας επιβάτης δεν παραπονέθηκε για την καθυστέρηση»

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι κανένας από τους επιβάτες του ferry boat, δεν παραπονέθηκε για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση.

«Όποιος ήθελε να αποζημιωθεί, μπορούσε να έρθει στο γραφείο απέναντι που υπάρχει. Δεν ήρθε κανένας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Επειδή άκουσα τη λέξη ακυβέρνητο, το ακυβέρνητο σημαίνει να μην έχει πηδάλιο και να μην έχει μηχανή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

Στην επικοινωνία της εκπομπής μαζί του, αυτό που έδειχνε να απασχολεί περισσότερο τον πλοιοκτήτη δεν ήταν τα λάθη και οι παρανομίες, αλλά τα όσα ακούστηκαν για τακτικά και πανομοιότυπα προβλήματα στο συγκεκριμένο ferry boat.

«Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί για συχνές βλάβες»

«Δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε κάποιοι για δήθεν παλαιότερη βλάβη στο ίδιο πλοίο. Αυτά εμένα με ζημιώνουν σαν πλοιοκτήτη, ότι έχω ένα προβληματικό πλοίο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

Σε άλλο σημείο αναφέρει:

«Ο λόγος που εγώ ενστικτωδώς βούτηξα, είναι γιατί είμαι στην ειδικότητα πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, εν ενεργεία πλοίαρχος, είμαι πλοιοκτήτης του πλοίου και συγκεκριμένα, υπήρξα πλοίαρχος του συγκεκριμένου πλοίου για 10 χρόνια. Οπότε το ξέρω πολύ καλά το πλοίο. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν λάθος η ενέργεια αυτή. Απλά λειτούργησα τελείως ενστικτωδώς.

Βούτηξα γιατί ήξερα το πλοίο, να βοηθήσω ώστε να τελειώσει η υπόθεση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εγώ για να βουτήξω είδα ότι ήταν ακινητοποιημένο. Ο καπετάνιος το είχε ακινητοποιήσει, είχε κάνει «κράτει τις μηχανές», έτσι λέγεται. Εφόσον είδα ότι ήταν ακινητοποιημένο, βούτηξα και ζήτησα να με ανεβάσουν πάνω. Αλλά σαν βλάβη δεν είχε, δεν είχε κάτι σοβαρό, δεν ήταν ακυβέρνητο το πλοίο».

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός και θαλάσσια ρύπανση, ενώ ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν κινηθεί διαδικασίες, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.