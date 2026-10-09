Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης το Μετρό Θεσσαλονίκης – Δεv διεξάγεται κανένα δρομολόγιο, σε εξέλιξη τεχνικοί έλεγχοι

Το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλο το μήκος της γραμμής του λόγω βλάβης. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό.

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Μετρό Θεσσαλονίκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης.
  • Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Στο μεταξύ, συνωστισμός έχει δημιουργηθεί στις στάσεις και τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκτός λειτουργίας έχεις τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο, από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την Καλαμαριά και αντίστροφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του μετρό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης THEMA S.A. ενημερώνει ότι «για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια», ενώ «αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα».

Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Σημειώνεται ότι το προσωπικό της ενημερώνει τους πολίτες στις εισόδους των σταθμών, ότι δεν υπάρχει αυτή την ώρα επιβατική λειτουργία, ενώ συνωστισμός έχει δημιουργηθεί στις στάσεις και τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

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