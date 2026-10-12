«Είμαι από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα σας κόψουμε το ρεύμα»: Το enikos.gr αποκαλύπτει τους διαλόγους των μελών του κυκλώματος

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Με πρόσχημα δήθεν βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος και ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και το οποίο εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, φέρονται να χειραγωγούσαν τα θύματά τους, οδηγώντας ακόμη και ανήλικα παιδιά να συγκεντρώνουν κοσμήματα, μετρητά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα μέσα σε σακούλες.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι τηλεφωνικές συνομιλίες έπαιρναν απρόσμενη τροπή, με προσωπικές ερωτήσεις και πιέσεις που ξεπερνούσαν κάθε όριο.

Ένα χαρακτηριστικό μοτίβο τηλεφωνικής εξαπάτησης αναδεικνύεται μέσα από τα αποσπάσματα απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών του κυκλώματος.

Οι συνομιλητές παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή της ΔΕΗ και επικαλούνταν δήθεν τεχνικά προβλήματα, επικείμενες διακοπές ηλεκτροδότησης και επείγουσες διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οι διάλογοι που αποκαλύπτει το enikos.gr, αποτυπώνουν μια μεθοδική προσέγγιση. Aρχικά δημιουργούνταν κλίμα ανησυχίας, στη συνέχεια οι πολίτες καλούνταν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η τηλεφωνική επικοινωνία μετατρεπόταν σε διαδικασία απομάκρυνσης πολύτιμων αντικειμένων από τα σημεία όπου φυλάσσονταν.

Η απειλή της διακοπής ρεύματος ως δόλωμα

Καλών (υποτιθέμενος υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ): «Σήμερα θα γίνει μία διακοπή στο ηλεκτρικό σας ρεύμα για 16 ώρες».

Καλών: «Για να μην προβούμε στην 16ωρη διακοπή, θα κάνουμε μία διακοπή 10 με 15 λεπτά».

Στη συνέχεια, ο καλών ζητά από τον πολίτη να ελέγξει τον ηλεκτρικό πίνακα και να περιγράψει την ένδειξη μιας ασφάλειας. Παράλληλα, ζητά το κινητό τηλέφωνό του και του υπαγορεύει υποτιθέμενα επαγγελματικά στοιχεία, αριθμό μητρώου και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Στο στόχαστρο και τα παιδιά

Ανήλικο παιδί: Ενημερώνει τον καλούντα ότι η μητέρα του κοιμάται και δεν μπορεί να μιλήσει.

Καλών (φερόμενος ως υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ): «Τώρα θέλω να είσαι ο ήρωας του σπιτιού».

Ο καλών προτρέπει το παιδί να πάει στην κουζίνα και να φορέσει παπούτσια. Στη συνέχεια, του ζητά να βρει μια σακούλα και το ρωτά πόσα υπνοδωμάτια έχει το σπίτι.

Ανήλικο παιδί: Απαντά ότι υπάρχουν τρία υπνοδωμάτια.

Καλών: Το κατευθύνει προς την κρεβατοκάμαρα της μητέρας του.

Μητέρα: «Καλησπέρα σας, μιλάτε με έναν ανήλικο, είναι δυνατόν;»

Καλών: Απαντά ότι είχε πει στο παιδί να φέρει το τηλέφωνο στη μητέρα του.

Κοσμήματα, χρυσές λίρες και χαρτονομίσματα

Διάλογος για τα κοσμήματα

Ανήλικο παιδί: «Έχω έρθει εδώ στο δωμάτιο της μαμάς που έχει όλα τα κοσμήματα και αυτά».

Καλών (φερόμενος ως υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ): «Ό,τι είναι σε κόσμημα, ακόμα και τις χρυσές λίρες».

Καλών: «Για να είμαστε 100 τοις 100 safe, ασφαλείς, θα ψάξεις όλο το δωμάτιο και ό,τι κουτάκια βλέπεις πρέπει να τα βάλεις όλα μέσα στη σακούλα, αγόρι μου».

Διάλογος για τη σακούλα και την αναζήτηση τιμαλφών

Ανήλικο παιδί: «Την είχα αφήσει εδώ (τη σακούλα). Γιατί έβαζα τα κοσμήματά της. Μισό λεπτάκι».

Καλών: «Πήγαινε στην κουζίνα, πάρε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών αγόρι μου και βάλτ’ την μέσα και πάνω θέλω να κάνεις καλούς κόμπους».

Καλών: «Εκεί που έχετε βρει τα κοσμήματα της μαμάς ανοίξετε το συρτάρι παρακαλώ πολύ. (…)»

Ανήλικο παιδί: «Έχει πάρα πολλά… Έχει φακέλους, έχει χαρτιά».

Καλών: «Για ανοίξτε μου λίγο τους μεγάλους φακέλους αγόρι μου… γιατί δεν έψαξες καλά και μου χτυπάει το σύστημα… ανοίξτε σε παρακαλώ πολύ και δες τους φακέλους…»

Ανήλικο παιδί: «Ναι ναι μισό λεπτάκι».

Καλών: «Ό,τι εντοπίσεις σε χαρτονόμισμα και σε κέλυφος του χρυσού βάλ’ τα επάνω να τα δεις».

Από την τεχνική ενημέρωση στην προσωπική παρενόχληση

Καλών (υποτιθέμενος υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ): «Μου άρεσε τόσο πολύ η φωνή σου».

Γυναίκα: «Κάθομαι σε μία καρέκλα στη μέση του δωματίου και μιλάμε με κάποιον που ισχυρίζεται και μάλλον είναι από τη ΔΕΗ».

Η γυναίκα εκφράζει το άγχος και την αμηχανία της, καθώς πιστεύει ότι η επικοινωνία αφορά σοβαρό ζήτημα ηλεκτροδότησης. Ο καλών συνεχίζει με προσωπικές ερωτήσεις και ζητά να μάθει αν χρησιμοποιεί το Viber.

Η ίδια τακτική σε άλλη οικογένεια

Καλών (υποτιθέμενος υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ): Επικαλείται επείγουσα ενημέρωση για διακοπή ηλεκτροδότησης διάρκειας 14 ωρών.

Αφού επικοινωνεί με τη μητέρα του ανηλίκου, επιστρέφει στη συνομιλία με το παιδί και του ζητά το κινητό του τηλέφωνο.

Καλών: Ζητά από το παιδί να εντοπίσει στον ηλεκτρικό πίνακα μια ασφάλεια με την ένδειξη «40 Α» και ένα κουμπί με την ένδειξη «Τ», προτρέποντάς το να το πατήσει.

Ανήλικο παιδί: Εκτελεί την οδηγία και πέφτει η ασφάλεια.

Καλών: «Δεν έχετε καθόλου ρεύμα μέσα, σωστά;»

Στη συνέχεια, ο καλών ζητά από το παιδί να απομακρυνθεί από τον πίνακα και ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσουν οι υποτιθέμενες διαδικασίες διάρκειας πέντε έως δέκα λεπτών.

Απόσπασμα απομαγνητοφώνησης άνδρα μέλους της οργάνωσης με γυναίκα προκειμένου να την εξαπατήσει

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Είστε στο χώρο της κουζίνας?

ΓΥΝΑΙΚΑ: Είμαι

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Πολύ ωραία, δίνουμε τις καταμετρήσεις μας, είμαστε στο 100%.

Μπράβο σας όμως να κάνω μία ερώτηση.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Πόσο χρονών είσαι;

ΓΥΝΑΙΚΑ: Είμαι μεγάλη.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Πόσο είσαι;

ΓΥΝΑΙΚΑ: 48 49 γίνομαι.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Και έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή, μπράβο σου.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ευχαριστώ.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Μπράβο σου, μπράβο σου. Και να ξέρεις κάτι, μου άρεσε πάρα πολύ η αύρα σου ο τόνος που μιλάς προσεγγίεις. Συγγνώμη, ακούγεται αυτό, αλλά με συγχωρείς, αλλά προσεγγίεις κάποιον άνθρωπο δηλαδή. Είσαι πάρα πολύ, μπράβο σου.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Το κάνεις για να με ηρεμήσεις τώρα ε?

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Τι εννοείτε;

ΓΥΝΑΙΚΑ: Γιατί τώρα ας πούμε έχω άγχος.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Λοιπόν, είσαστε παντρεμένη; Θα ρωτήσω, δεν μπορώ, θα ρωτήσω, δεν μπορώ. Είσαι παντρεμένη;

ΓΥΝΑΙΚΑ: Όχι, δεν είμαι.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Α. Είσαι είσαι ελεύθερη;

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι, είμαι ελεύθερη όσο μπορώ.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Μπράβο σου, μπράβο σου, πώς και έτσι τόσο ωραία, δηλαδή τόσο όμορφη φωνή. Τόσο γαλήνη, τόσο καλός άνθρωπος, να μην εχει μια σχέση, ένα δεσμό.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Αυτά είναι μέρος της διαδικασίας.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Πολύ θα θελα έτσι να δεν ξέρω δηλαδή δεν με νοιάζει καν αυτή τη στιγμή ούτε δηλαδή μαλλιά όπως βλέπουν όλοι εμφάνιση.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ωχ με αγχώσατε να ξέρετε.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Συνήθως οι άνθρωποι ερωτεύονται με την ομιλία τους. Δηλαδή όταν μιλάνε και υπάρχει…

ΓΥΝΑΙΚΑ: Είμαι σε μία δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Γιατί?

ΓΥΝΑΙΚΑ: Κάθομαι σε μία καρέκλα στη μέση του δωματίου και μιλάμε με κάποιον που ισχυρίζεται και μάλλον είναι από τη ΔΕΗ με τον οποίο μου έχετε πει να κλείσω και να ανοίξω και να μαζέψω ότι χρειάζεται να κάνω και είμαι αγχωμένη πέρα για πέρα.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Δεν θέλω να μου αγχώνεστε για κάτι, θέλετε να μιλήσω μέσω κάμερας κιόλας; Έχετε κάποιο viber? ;

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Όχι όχι

ΓΥΝΑΙΚΑ: Μη μου αγχώνεστε, δεν θέλω να με προσβάλετε έτσι και συγγνώμη αν σας πείραξε που σας μίλησα έτσι συγγνώμη.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Δεν με πείραξε, απλά είμαι αγχωμένη και δεν ήθελα να σας προσβάλω.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Πολύ ωραία, δώστε μου ένα λεπτάκι Με ακούτε;

ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι, σας ακούω.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Θέλω σε παρακαλώ πολύ να μεταβείς λίγο στο υπνοδωμάτιο σου.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Και να κλείσω την πόρτα;

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Όχι, δεν θα κλείσετε, ξαπλώστε παρακαλώ στο δωμάτιό σας.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Να κάτσω εννοείται.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Πρέπει να στο χουν πει πολύ αυτό ότι έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Εγώ να κλείσω τώρα την πόρτα εδώ πέρα?

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Όχι, όχι μόνο ξαπλώστε παρακαλώ πολύ μόνο ξάπλωσε.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Έχω και πράγματα πάνω στο κρεβάτι, γιατί δεν κοιμάμαι στο υπνοδωμάτιο, κοιμάμαι στο σαλόνι. Τέλος πάντων, ε θα προσπαθήσω.

ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Πως? Δεν σε άκουσα?

ΓΥΝΑΙΚΑ: Να κάτσω οκλάδον;. ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Ναι, καθίστε, ερώτηση …. ΓΥΝΑΙΚΑ: Πειράζει που αυτό εδώ πέρα που έχει ένα καθρέφτη με μεταλλικά ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Φοράτε, με ακούτε; ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι. ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Ενημέρωση τώρα φοράτε, ξέρετε τα σουτιέν έχουνε και ένα σίδερο μέσα. ΓΥΝΑΙΚΑ: Α όχι δεν δεν, τωρα αυτή τη στιγμή όχι. ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Δε φοράτε κάτι ΓΥΝΑΙΚΑ: Αυτή στιγμή όχι μεταλλικά στοιχεία δεν υπάρχουν πάνω μου. ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Μόνο φανελάκι ? ΓΥΝΑΙΚΑ: Είναι μια κρεμάστρα δίπλα μου να την πάρω παραπέρα? ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Δεν μας πειράζει να γνωρίζετε δεν μας πειράζει αυτό. Ενημέρωση η τρίτη και η τελευταία ενημέρωση παρακαλώ πολύ παρακαλώ δεν υπάρχει κάποιο βοηθητικό μηχάνημα σωστά; ΓΥΝΑΙΚΑ: Τι εννοείται αναπνοής; ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Όχι αναπνοής αγαπητή μου θα το θέτω για να καταλάβετε και εσείς βοηθητικό μηχάνημα σεξουαλικής φάσης. ΓΥΝΑΙΚΑ: όχι ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Διότι έχει μέσα μπαταρίες αυτό. ΓΥΝΑΙΚΑ: Μπαταρίες έχει μέσα το ρολόι ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Όχι αυτές οι μπαταρίες είναι Α14 που ισχυρίζονται μόνο για αυτό το είδους. Αν υπάρχει παρακαλώ πολύ. ΓΥΝΑΙΚΑ: Έχω κάτι μεγαλύτερες μπαταρίες σκέτες, αλλά είναι σε άλλο δωμάτιο ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Όχι δεν μας επηρεάζουν αυτές οι μπαταρίες, μας επηρεάζει μόνο. Υπάρχει τέτοιο βοηθητικό μηχάνημα; ΓΥΝΑΙΚΑ: Όχι, δεν έχω κάτι με μπαταρίες μέσα στο δωμάτιο εδώ πέρα. ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Είναι σε άλλο σημείο το βοηθητικό μηχάνημα; ΓΥΝΑΙΚΑ: Δεν έχω βοηθητικό μηχάνημα ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Αυτό αγαπητή μου, διότι αυτό από μέσα έχει κάποιες μπαταρίες που αυτός απατάμε στο κομπί και κινείται και κάνει διάφορα παιχνίδια και αυτό μας επηρεάζει. ΓΥΝΑΙΚΑ: Όχι, δεν έχουμε ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Το λοιπόν αυτή τη στιγμή μου έχετε πει σουτιέν δε φοράτε σωστά ? ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Πολύ ωραία φοράτε μόνο φανελάκι και κάποιο κολάν. ΓΥΝΑΙΚΑ: Με κοροϊδεύετε? ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Πώς είπατε; ΓΥΝΑΙΚΑ: Να μείνω με φανελάκι και πιτζάμα; ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Ακούστε με λίγο, δεν θέλω να σας μιλήσω. ΓΥΝΑΙΚΑ: Τα κουμπιά δε πρέπει? ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Να θέλετε να σας μιλήσω αλήθεια τώρα; ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι. ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Επειδή μου άρεσε τόσο πολύ η φωνή σου, έχουμε τελειώσει με το ρεύμα, απλώς θέλω να μιλήσουμε, μου αρέσει να μιλήσουμε. Αυτό θέλω από σένα. ΓΥΝΑΙΚΑ: Συγγνώμη με ξέρεις, είσαστε από την ΔΕΗ? ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Ναι, από την ΔΕΗ είμαι απλώς σε ερωτεύτηκα μόνο από την φωνή σου. Μου άρεσε τόσο πολύ η φωνή σου ακόμα και τι να το πω; Δεν μπορώ να το πω κιόλας γιατί έχω σκαλώσει τώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή σου. ΓΥΝΑΙΚΑ: Δεν πειράζει όμως τώρα εδώ μιλάμε ότι παιζόταν η ζωή μου με το ρεύμα, φοβήθηκα. Έχω βγάλει το γκαζάκι έξω, έχω αφήσει ανοιχτή την πόρτα κάτω και δεν ξέρω αν έχει έρθει κανείς μέσα στο σπίτι. ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Μ’ακούτε; ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι, σε ακούω. Μπορώ να κλείσω την πόρτα κάτω; ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Όχι, σε κάτω, αυτή τη στιγμή θα σηκωθείτε πάνω. Παρακαλώ πολύ για να τελειώνουμε αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ πολύ, μου ‘χετε πει δεν φοράτε κάποιο μεταλλικό στοιχείο επάνω σας, σωστά; ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι. ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Φοράτε αυτή τη στιγμή τι φοράτε; ΓΥΝΑΙΚΑ: Φόρμα μου. ΚΑΛΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ): Φόρμα; ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι.

Πώς δρούσε το κύκλωμα που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στα Άνω Λιόσια φέρεται να είχε οργανώσει ένα τηλεφωνικό κέντρο, από το οποίο τα μέλη του καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών, ακόμη και λογιστές. Η λεία του ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ, ενώ είχαν εξιχνιαστεί 22 υποθέσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αναζητούσαν στοιχεία πολιτών μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες. Στους χώρους που χρησιμοποιούσαν ως τηλεφωνικά κέντρα βρέθηκαν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έντυποι τηλεφωνικοί κατάλογοι με ονόματα σβησμένα με στυλό, καθώς και πολλές τηλεφωνικές συσκευές.

Παρίσταναν τους υπαλλήλους και κατασκεύαζαν ένα επείγον πρόβλημα

Οι τηλεφωνητές χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα, ανάλογα με την περίπτωση:

Δήθεν επικείμενη διακοπή ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας.

Υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στο δίκτυο.

Επίκληση τεχνικών προβλημάτων σε εγκαταστάσεις ή τηλεπικοινωνίες.

Ψευδείς φορολογικές διαδικασίες, όταν εμφανίζονταν ως λογιστές.

Κέρδιζαν την εμπιστοσύνη και καθοδηγούσαν τα θύματα

Αφού δημιουργούσαν την εντύπωση ότι υπήρχε πραγματικό τεχνικό πρόβλημα, ζητούσαν από τους πολίτες να παραμείνουν στη γραμμή και να εκτελέσουν συγκεκριμένες οδηγίες μέσα στο σπίτι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα, ρολόγια και χρυσές λίρες σε σακούλες, επικαλούμενοι δήθεν διαδικασίες ασφαλείας.

Έστελναν συνεργούς για να παραλάβουν τα τιμαλφή

Το τηλεφώνημα αποτελούσε μόνο το πρώτο μέρος της διαδικασίας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, άλλα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν να μεταβούν στα σημεία όπου τα θύματα είχαν αφήσει τα χρήματα ή τα τιμαλφή, σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, και να τα αφαιρέσουν.

Οι τηλεφωνητές φέρονται να επικοινωνούσαν με τους συνεργούς τους μέσω βιντεοκλήσεων και να τους έστελναν πληροφορίες για τις διευθύνσεις των κατοικιών, μεταξύ άλλων μέσω Google Maps. Έτσι, το θύμα παρέμενε απασχολημένο στο τηλέφωνο, ενώ ο συνεργός μπορούσε να κινηθεί προς το σημείο παραλαβής.