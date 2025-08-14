Δροσιά: Εντοπίστηκε αποτύπωμα στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε σε δάσος

Δροσιά: Εντοπίστηκε αποτύπωμα στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε σε δάσος

Ένα αποτύπωμα στην εσωτερική πλευρά της μονωτικής ταινίας, με την οποία ήταν τυλιγμένα τα γκαζάκια και το μπουκάλι με το εύφλεκτο υγρό, που βρέθηκαν σε δάσος στη Δροσιά, στον δήμο Κηφισιάς,  εντοπίστηκε έπειτα από ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός ήταν μέσα σε σακούλα. Εντοπίστηκε από πολίτη που ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο.

Ο  μηχανισμός αποτελούνταν από ένα μπουκάλι βενζίνης, μία κροτίδα και δύο φιαλίδια δεμένα με μονωτική ταινία.

