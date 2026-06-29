Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Στη φυλακή ο καθ’ ομολογίαν δράστης – Προφυλακιστέοι δυο ακόμη κατηγορούμενοι

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων τρεις από τους συνολικά έξι κατηγορούμενους για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, με θύμα έναν 15χρονο.

Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγούνται ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας, καθώς και ακόμη δύο κατηγορούμενοι που απολογούμενοι ισχυρίστηκαν πως δεν σχετίζονταν με το αιματηρό περιστατικό.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.