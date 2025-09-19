Χανιά: Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον ΧΥΤΑ Ακρωτηρίου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στον ΧΥΤΑ Ακρωτηρίου στα Χανιά το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά συνεχίζει να καίει στον χώρο των απορριμμάτων κι έπειτα από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες παραμένει οριοθετημένη στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξ αρχής δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς στον ευρύτερο χώρο του ΧΥΤΑ, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ καταβάλλονται προσπάθειες να μην εμποδιστεί η αποκομιδή των σκουπιδιών καθώς ο συγκεκριμένος χώρος εξυπηρετεί τόσο τα Χανιά όσο και το Ρέθυμνο.

Στο σημείο παραμένουν κι επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

