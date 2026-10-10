Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης – Δύο άτομα πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό

Δύο άτομα προσέγγισαν κατάστημα εστίασης στο Χαϊδάρι περίπου στις 03:50 και έριξαν γκαζάκι σε αεραγωγό. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την υπόθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης στο Χαϊδάρι πραγματοποίησαν δύο άτομα τα ξημερώματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στον εξωτερικό χώρο.
  • Δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα και έριξαν ένα γκαζάκι σε αεραγωγό, προκαλώντας έκρηξη και ζημιές στον εξωτερικό χώρο.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα κίνητρα της επίθεσης και να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης στο Χαϊδάρι πραγματοποίησαν δύο άτομα τα ξημερώματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στον εξωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 03:50, δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και λεωφόρου Αθηνών, και έριξαν ένα γκαζάκι σε αεραγωγό.

Ακολούθησε έκρηξη, από την οποία προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα κίνητρα της επίθεσης και να ταυτοποιήσει τους δράστες.

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