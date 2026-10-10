Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης – Δύο άτομα πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό

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Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης στο Χαϊδάρι πραγματοποίησαν δύο άτομα τα ξημερώματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στον εξωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 03:50, δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και λεωφόρου Αθηνών, και έριξαν ένα γκαζάκι σε αεραγωγό.

Ακολούθησε έκρηξη, από την οποία προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα κίνητρα της επίθεσης και να ταυτοποιήσει τους δράστες.