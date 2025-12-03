Αθήνα: Δύο συλλήψεις για ληστεία στα βραχάκια της Ακρόπολης – Χτύπησαν 18χρονο στο κεφάλι και αφαίρεσαν κινητά 

Σύνοψη από το

  • Από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ηλικίας 19 και 18 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία στα βραχάκια της Ακρόπολης.
  • Οι δράστες προσέγγισαν 2 νεαρά άτομα, τραυματίζοντας 18χρονο στο κεφάλι και χέρι, και αφαίρεσαν 2 κινητά τηλέφωνα.
  • Άμεσα εντοπίστηκαν οι 2 δράστες και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κλεμμένα κινητά, τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Ακρόπολης, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 19 και 18 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία σε βάρος 2 νεαρών ατόμων.

Συγκεκριμένα, οι 2 κατηγορούμενοι, πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης προσέγγισαν 2 νεαρά άτομα στα βραχάκια της Ακρόπολης και με τη χρήση σωματικής βίας, τραυματίζοντας 18χρονο σε κεφάλι και χέρι, αφαίρεσαν 2 κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων αναζητήσεων, άμεσα εντόπισαν τους 2 δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τα 2 αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

19:58 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

