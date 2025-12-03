Αθήνα: Δύο συλλήψεις για ληστεία στα βραχάκια της Ακρόπολης – Χτύπησαν 18χρονο στο κεφάλι και αφαίρεσαν κινητά 

Από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Ακρόπολης, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 19 και 18 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία σε βάρος 2 νεαρών ατόμων.

Συγκεκριμένα, οι 2 κατηγορούμενοι, πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης προσέγγισαν 2 νεαρά άτομα στα βραχάκια της Ακρόπολης και με τη χρήση σωματικής βίας, τραυματίζοντας 18χρονο σε κεφάλι και χέρι, αφαίρεσαν 2 κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων αναζητήσεων, άμεσα εντόπισαν τους 2 δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τα 2 αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.