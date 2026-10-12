Αθήνα: Από σήμερα επανέρχεται ο Μικρός Δακτύλιος – Τα ωράρια και οι εξαιρέσεις

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Από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 έως τις 23 Ιουλίου του 2027 τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο του Μικρού Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, όπως αναφέρεται στην απόφαση των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 6130/09-10-2026).

Αναλυτικά, αυτό εφαρμόζεται το παραπάνω διάστημα κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

α) Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

β) Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. γ) Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

δ) Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Τι άλλο αναφέρει η απόφαση

Ακόμη στην απόφαση επισημαίνονται τα εξής:

1. Πεδίο εφαρμογής μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων

Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί:

«Λ. Αλεξάνδρας-Ζαχάρωφ-Λ.Μεσογείων-Φειδιππίδου-Μιχαλακοπούλου-Σπύρου Μερκούρη-Βρυάξιδος-Υμηττού-Ηλ. Ηλιού-Ανδρ. Φραντζή-Λ. Ανδρ. Συγγρού -Χαμοστέρνας-Πειραιώς-Ιερά Οδός-Λ. Κωνσταντινουπόλεως-Αχιλλέως Πλατεία Καραϊσκάκη-Καρόλου-Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)-Λ. Αλεξάνδρας», ισχύουν περιορισμοί της κυκλοφορίας οχημάτων.

2. Οι εξαιρέσεις περιορισμού κυκλοφορίας

Από τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται:

α. Τα, εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και τα εκ κατασκευής υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα και τα εκ κατασκευής οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

β. Τα αυτοκίνητα EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31.12.2020.

γ. Τα αυτοκίνητα EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων-Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01.01.2021 και εφεξής.

δ. Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών.

ε. τα οχήματα των Πρεσβειών που φέρουν Διπλωματική Άδεια Κυκλοφορίας.

στ. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων επισκεπτών της Xώρας για τις πρώτες 40 ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα.

Η υπαγωγή των εν λόγω αυτοκινήτων στις διατάξεις του παρόντος, γίνεται με βάση το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους.

Επίσης αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες της Χώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.

ζ. Αυτοκίνητα ιατρών, όπως θα αποδεικνύεται από την ιατρική ταυτότητα, τα οποία φέρουν το ειδικό σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου με μόνο επιβάτη τον ίδιο, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

η. Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.

θ. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή μη για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), εφόσον οδηγούνται από τους ίδιους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι, το Άτομο Με Αναπηρία, θα είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

ι. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (όπως νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή άτομα με αναπηρία), με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής, θα έχει εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία και στο οποίο θα αναγράφεται, η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας.

ια. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.

Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

ιβ. Μέχρι 50 αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών που ευρίσκεται εντός του δακτυλίου και μέχρι 40 για εκτός, μέχρι 7 αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, μέχρι 5 αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα του Πειραιά και των επαρχιών, μέχρι 5 αυτοκίνητα για κάθε αθλητική εφημερίδα, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πληροφόρησης ύστερα από έγγραφο του Διευθυντή των εφημερίδων αυτών.

Μέχρι 15 αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων εφημερίδων της Αθήνας, και μέχρι 2 της υπόλοιπης Ελλάδας, μέχρι 5 αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών περιοδικών της Αθήνας, και μέχρι 2 της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέχρι 2 αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών οικονομικών περιοδικών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πληροφόρησης ύστερα από έγγραφο του Διευθυντή των εφημερίδων και περιοδικών αυτών.

Μέχρι 15 αυτοκίνητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ ύστερα από έγγραφο του Προέδρου τους.

ιγ. Μέχρι 2 αυτοκίνητα για κάθε αεροπορική εταιρεία, η ύπαρξη της οποίας θα αποδεικνύεται από σχετική κατάσταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ιδ. Μέχρι 5 αυτοκίνητα του Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», μέχρι 10 αυτοκίνητα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέχρι 5 αυτοκίνητα του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

ιε. Μέχρι 7 αυτοκίνητα για την Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι 4 αυτοκίνητα για την Εθνική Τράπεζα, 4 αυτοκίνητα για κάθε άλλη Τράπεζα, ύστερα από έγγραφο των κεντρικών Διοικήσεων αυτών, και μέχρι 2 αυτοκίνητα για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

ιστ. Αυτοκίνητα των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή ως εξής:

Μέχρι 100 αυτοκίνητα για το πρώτο πολιτικό κόμμα, μέχρι 65 για το δεύτερο, μέχρι 20 για το τρίτο, μέχρι 17 για το τέταρτο, μέχρι 13 για το πέμπτο, μέχρι 10 για το έκτο, μέχρι 6 για το έβδομο και πέραν αυτού.

Αυτοκίνητα των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εξής:

Μέχρι 15 αυτοκίνητα για το πρώτο πολιτικό κόμμα, μέχρι 10 για το δεύτερο, μέχρι 3 για το τρίτο, μέχρι 3 για το τέταρτο, μέχρι 2 για το πέμπτο, 1 για το έκτο και πέραν αυτού.

Μέχρι δύο αυτοκίνητα για κάθε Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή, μέχρι 7 για τις ανάγκες των γραφείων Υπουργών και Υφυπουργών, μέχρι 3 για τις ανάγκες των γραφείων Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων και του προέδρου του Σ.Ο.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ένα αυτοκίνητο για κάθε Υπηρεσιακό Γραμματέα.

Ένα αυτοκίνητο για κάθε τέως Βουλευτή (που δεν εξελέγη στις τελευταίες εκλογές εφόσον αυτές έγιναν κατά το χρόνο ισχύος του Δακτυλίου).

Μέχρι 32 αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γραφείων της Βουλής των Ελλήνων, που καθορίζεται ύστερα από έγγραφο του Προέδρου της και μέχρι 20 αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Μέχρι 3 αυτοκίνητα για τις ανάγκες κάθε πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

ιζ. Μέχρι 20 αυτοκίνητα για την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, εφ’ όσον οδηγούνται από ξένο ανταποκριτή.

ιη. Μέχρι 15 αυτοκίνητα για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, μέχρι 8 αυτοκίνητα για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει εντός του Δακτυλίου, μέχρι 5 αυτοκίνητα για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει εκτός του Δακτυλίου, μέχρι 15 αυτοκίνητα για κάθε τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει εντός του δακτυλίου και μέχρι 10 αυτοκίνητα για εκτός, και μέχρι 12 αυτοκίνητα για τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την κάλυψη των αναγκών τους.

ιθ. Μέχρι 2 αυτοκίνητα για την Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού.

κ. Ειδικά αυτοκίνητα χρηματαποστολών, η χρήση των οποίων θα προκύπτει από ένδειξη που θα αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

κα. Μέχρι 17 αυτοκίνητα των φυσιοθεραπευτών του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αθήνας για την εκτέλεση υπηρεσίας. Επίσης μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα των φυσιοθεραπευτών ελευθέρων επαγγελματιών, που δεν διατηρούν εργαστήριο, ούτε είναι υπάλληλοι Νοσοκομείου ή άλλου Ιδρύματος και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κατάκοιτους, εφ’ όσον επιβαίνουν μόνοι στα αυτοκίνητά τους, με βάση πίνακα που θα υποβάλλει στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

κβ. Μέχρι 3 αυτοκίνητα της Γ.Σ.Ε.Ε., μέχρι 3 αυτοκίνητα της ΓΕΣΕΒΕ, μέχρι 3 αυτοκίνητα της ΑΔΕΔΥ και μέχρι 2 αυτοκίνητα του Ε.Κ.Α. Μέχρι 3 αυτοκίνητα για το ΤΕΕ, μέχρι 3 αυτοκίνητα για το Οικονομικό Επιμελητήριο, μέχρι 3 αυτοκίνητα για το ΕΒΕΑ.

κγ. Από 6 αυτοκίνητα για την Εθνική Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, για την Ένωση Νέων Ελλήνων Φωτορεπόρτερ, για την Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος και για την Πανελλαδική Ένωση Φωτοειδησεογράφων, για επαγγελματικές ανάγκες των μελών της, με πίνακες που θα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μόνο τα Δ.Σ. των Ενώσεών τους.

κδ. Τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των επαγγελματιών εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων που η επαγγελματική τους έδρα βρίσκεται μέσα στα όρια του δακτυλίου του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

κε. Μέχρι 10 αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για την επίβλεψη των έργων κατασκευής του «ΜΕΤΡΟ» και μέχρι 20 οχήματα που χρησιμοποιεί η Ανάδοχος Κοινοπραξία του έργου της Γραμμής 4 του «ΜΕΤΡΟ» για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών.

κστ. Συνολικά μέχρι 10 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι Γενικές Διευθύνσεις, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, της Ειδικής Γραμματείας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων και της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μέχρι 18 αυτοκίνητα της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

κζ. Μέχρι 20 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες (τέως Δ9: 10, τέως ΔΚΕΣΟ:5) της Περιφέρειας Αττικής.

κη. Μέχρι 2 αυτοκίνητα για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

κθ. Μέχρι 2 αυτοκίνητα για τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

λ. Μέχρι 2 αυτοκίνητα για το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

λα. Μέχρι 5 φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως της εταιρείας που έχει, τη συντήρηση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης ή τη συντήρηση του συστήματος διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής, στην περιοχή ισχύος των περιοριστικών μέτρων, και για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή της.

λβ. Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων), εφ’ όσον μεταφέρουν τρόφιμα ή ποτά, είδη για νοσοκομεία ή κάνουν διανομή τύπου.

λγ. Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων), από 21:00 έως και 09.00 της επόμενης, εφ’ όσον διανέμουν εμπορεύματα, που δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση [Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 177/14.12.2022 (Β’ 7084) απόφαση].

λδ. Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιόγραμμων, των οποίων οι ιδιοκτήτες κατέχουν άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου (περιλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο) σε περιοχές εντός του δακτυλίου. Η άδεια επαγγελματία πωλητή, αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, βάσει του οποίου αποδεικνύεται η περιοχή άσκησης εμπορίου.

Η ανωτέρω άδεια θα βρίσκεται επί του οχήματος, θεωρημένη και σε ισχύ και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση καθοδόν ελέγχου.

λε. Αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά νεκρών και διαθέτουν προς τον σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό.

λστ. Τα αυτοκίνητα των εν ενεργεία δικαστικών, των οποίων η έδρα της εργασίας τους ή η κατοικία τους ευρίσκεται εντός των ορίων του δακτυλίου, και εφόσον οδηγούνται από τους ίδιους.

λζ. Αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων της περιοχής, που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου.

Η ειδική κάρτα χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Τα αυτοκίνητα αυτά για την έξοδό τους από τον δακτύλιο και την είσοδό τους σε αυτόν, θα κινούνται μόνο μέσα σε προκαθορισμένη ζώνη του δακτυλίου, αναλόγως του τόπου κατοικίας του κατόχου, χρησιμοποιώντας τη συντομότερη διαδρομή από και προς την κατοικία του ιδιοκτήτη.

Οι ζώνες αυτές είναι οι εξής:

α) Α Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Λ. Αλεξάνδρας-Ζαχάρωφ_Λ. Μεσογείων-Φειδιππίδου-Μιχαλακοπούλου-Σπ. Μερκούρη-Ριζάρη-Λ. Βασ. Σοφίας-Βασ. Γεωργίου Α’-Σταδίου-Αιόλου28ηςΟκτωβρίου (Πατησίων)-Λ. Αλεξάνδρας.

β) Β Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)-ΑιόλουΣταδίου-Ερμού-Πειραιώς-Ιερά Οδός-Λ.Κωνσταντινουπόλεως-Αχιλλέως-Πλ. Καραϊσκάκη-Καρόλου-Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων).

γ) Γ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Ερμού-Πλατεία Συντάγματος-Λ. Αμαλίας-Λ. Ανδρ. Συγγρού-Καλλιρρόης-Παναγή Τσαλδάρη-Χαμοστέρνας-Πειραιώς-Ερμού.

δ) Δ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Λ. Βασ. Σοφίας-Ριζάρη-Σπ. ΜερκούρηΥμηττού-Ηλ. Ηλιού-Α. Φραντζή-Καλλιρρόης-Λ. Ανδρ. Συγγρού-Λ. Βασ. Αμαλίας-Λ. Βασ. Σοφίας.

Οι ειδικές αυτές κάρτες θα φέρουν χρώμα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας, και θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη δ/νση κατοικίας του κατόχου, και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Ειδικό σήμα κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας οχημάτων στο δακτύλιο

1) Δικαιούχοι του ειδικού σήματος για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, ορίζονται οι κύριοι ή/και οι κάτοχοι των οχημάτων που αναφέρονται στις περ. α’ β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

2) Η χορήγηση του ειδικού σήματος της παρούσας γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή με τη χρήση του Ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136).

3) Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος απαιτείται πρόσβαση του αιτούντος/χρήστη στην ηλεκτρονική εφαρμογή ή στο Ψηφιακό αποθετήριο της παρ. 2 και προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4727/2020. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Για την έκδοση του ειδικού σήματος απαιτείται η εισαγωγή του Αριθμού Αναγνώρισης (αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας) του οχήματος και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κύριου ή/και κατόχου του οχήματος.

4) Ο έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων για την έκδοση του ειδικού σήματος διενεργείται αυτομάτως από την ηλεκτρονική εφαρμογή ή το Ψηφιακό αποθετήριο, με άντληση των στοιχείων της παρ. 1, από τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών της χώρας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των Πληροφοριών της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο χρήστης ακολουθεί τα βήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή και εκτυπώνει το ειδικό σήμα.

5) Το ειδικό σήμα φέρει:

α. μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020.

β. Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης του ειδικού σήματος.

Το ειδικό σήμα που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ή του Ψηφιακού αποθετηρίου γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

6) Το ειδικό σήμα είτε εκτυπώνεται σε έγχαρτη μορφή είτε αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή τοπικά σε κινητό τηλέφωνο του χρήστη ή στο Ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του και επιδεικνύεται στα αρμόδια για την αστυνόμευση του μέτρου της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας ελεγκτικά όργανα.

7) Το ειδικό σήμα εκδίδεται άπαξ. Σε περίπτωση απώλειας, ο κύριος ή/και κάτοχος του οχήματος δύναται να το ανακτά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 3.

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων

1) Τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στις περ. ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κα, κβ, κγ, κδ, κε, κστ, κζ, κη, κθ, λ, λα και λστ της παρ. 1 του άρθρου 3, επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον δακτύλιο μόνον εφόσον έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές άδειες κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

2) Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούμενων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στην οποία υποβάλλονται και τυχόν αιτήματα ενδιαφερόμενων για χορήγηση ιδίων αδειών πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα, οι οποίες ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

3) Στις άδειες κυκλοφορίας του Δακτυλίου αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο του οδηγού και του ιδιοκτήτη ή κατόχου, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτών.

4) Ειδικά για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας στο δακτύλιο της περ. (ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 3, συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες, η ελάχιστη κυκλοφορία του εντύπου κ.λπ.

5) Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσης, ενώ οι άδειες που θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ισχύουν μέχρι και την 23η Ιουλίου 2027.

6) Για την αντιμετώπιση επειγόντων και εκτάκτων περιστατικών η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μπορεί να χορηγεί, κατά την κρίση της, προσωρινές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, ολιγοήμερης διάρκειας, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις 5 ημέρες.

Οι προσωρινές αυτές άδειες χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την ανωτέρω Διεύθυνση Τροχαίας και θα αναγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη και οδηγό αυτού, καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών.

Καταργούμενες και μη διατάξεις