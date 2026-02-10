Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση σπείρας που έκλεβε αυτοκίνητα – 8 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί (10/2) σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στόχος της είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται συστηματικά σε κλοπές οχημάτων, απάτες και πλαστογραφίες.

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) ανακοίνωσε τη σύλληψη οκτώ μελών εγκληματικής οργάνωσης μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης. Παράλληλα, οι αρχές διενεργούν εκτεταμένες έρευνες σε οικίες, χώρους στάθμευσης και άλλους σχετικούς χώρους, αναζητώντας περαιτέρω στοιχεία.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και κλεμμένα οχήματα.