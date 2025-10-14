Άρτα: «Είναι ξεκάθαρα έγκλημα» – Συγκλονίζει η αδελφή της 28χρονης εγκύου που πέθανε από αλλεργικό σοκ

Για «ξεκάθαρο έγκλημα» κάνει λόγο η αδελφή της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, η οποία πέθανε έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που φέρεται να προκλήθηκε από χορήγηση αντιβίωσης.

Υπενθυμίζεται πως η 28χρονη προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ. Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, το θύμα υπέστη αναφυλακτικό σοκ από φάρμακο που της χορηγήθηκε, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη, την οποία ωστόσο η άτυχη γυναίκα φαίνεται πως δεν έλαβε την κρίσιμη στιγμή. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Η Βικτώρια Μητσαρά, αδελφή 28χρονης εγκύου, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», και περιέγραψε όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ. «Η ΕΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει αλλά δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρα έγκλημα αυτό που έγινε. Από αμέλεια μεν, δεν λέω ότι κάποιος ήθελε να την σκοτώσει, αλλά ήταν έγκλημα» είπε αρχικά η αδελφή της εγκύου.

«Το γεγονός ότι δεν έβρισκαν αδρεναλίνη, της έδωσαν άλλο φάρμακο, βγαίνουν πολλά στη φόρα. Μέσα στον θάλαμο βρισκόταν η νοσηλεύτρια, η οποία είχε βάλει τον ορό στην αδελφή μου και γύρισε για να πάρει κάποια πράγματα που είχε αφήσει. Εκείνη την στιγμή είπε στον γαμπρό μου ότι μουδιάζει όλο της το σώμα και ξεκίνησε να κάνει εμετό η αδελφή μου. και ο γαμπρός μου είπε στη νοσηλεύτρια να κάνει κάτι και του είπε “τι θες να κάνω εγώ, νοσηλεύτρια είμαι”. Η νοσηλεύτρια απ’ ότι κατάλαβα δεν πήγε να ενημερώσει έναν γιατρό που βρισκόταν εκεί αλλά πήρε τηλέφωνο τον θεράποντα ιατρό που βρισκόταν στο σπίτι» είπε η αδελφή της εγκύου και εξέφρασε την εκτίμησή της ότι «χάθηκε πολύτιμος χρόνος».

Στην ίδια εκπομπή μίλησαν, επίσης, ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, και ο Γεώργιος Αρβανίτης, πρόεδρος 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και νοσηλευτής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο:

 

