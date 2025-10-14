Τηλεθέαση (13/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για τη Δευτέρα (13/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI- Σήμερα 21,4%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16,9%
- ALPHA – Happy Day 13,7%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 10,2%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,6%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 18,4%
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,3%
- MEGA – Buongiorno 11,6%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,3%
- OPEN – 10 παντού 8,5%
- STAR – Breakfast@Star 7,5%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,8%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 14,5%
- SKAI – Live You 12,3%
- SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 10,3%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,6%
- MEGA – 50-50 (Ε) 5,1%
- STAR – First Dates 4,8%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 17,7%
- MEGA – The Chase 17,5%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 17,3%
- ALPHA – Deal 15,7%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,8%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 11,1%
- STAR – Cash or trash 10,6%
- ANT1 – 5X5 9,3%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,5%
- SKAI- Ελληνική Ταινία – Το Δόλωμα 5,6%
- SKAI- Το ‘χουμε! 4,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 15,1%
- ALPHA – Happy Day 14,3%
- SKAI- Σήμερα 13,4%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,3%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 6,4%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 16,8%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,2%
- STAR – Breakfast@Star 10,6%
- MEGA – Buongiorno 10,3%
- SKAI – Αταίριαστοι 9,1%
- OPEN – 10 παντού 3,2%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 20,9%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 9,9%
- SKAI – Live You 8,1%
- MEGA – 50-50 (Ε) 7,8%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 6,8 %
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 6,6%
- STAR – First Dates 5,7%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – The Chase 19,8%
- MEGA – Live News 16,1 %
- STAR – Ο τροχός της τύχης 12,3%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 12,1%
- ALPHA – Deal 10,3%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,6%
- STAR – Cash or trash 8,5%
- SKAI –Ελληνική Ταινία – Το Δόλωμα 7,5%
- ANT1 – 5X5 7,3 %
- SKAI – Το ‘χουμε! 4,2%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 4,1%