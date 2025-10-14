Τηλεθέαση (13/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για τη Δευτέρα (13/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 21,4%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16,9%
  • ALPHA – Happy Day 13,7%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 10,2%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,6%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 18,4%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 13,3%
  • MEGA – Buongiorno 11,6%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11,3%
  • OPEN – 10 παντού 8,5%
  • STAR – Breakfast@Star 7,5%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,8%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 14,5%
  • SKAI – Live You 12,3%
  • SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 10,3%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,6%
  • MEGA – 50-50 (Ε) 5,1%
  • STAR – First Dates 4,8%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 17,7%
  • MEGA – The Chase 17,5%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 17,3%
  • ALPHA – Deal 15,7%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,8%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 11,1%
  • STAR – Cash or trash 10,6%
  • ANT1 – 5X5 9,3%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,5%
  • SKAI- Ελληνική Ταινία – Το Δόλωμα  5,6%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 4,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 15,1%
  • ALPHA – Happy Day 14,3%
  • SKAI- Σήμερα 13,4%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,3%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 6,4%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 16,8%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11,2%
  • STAR – Breakfast@Star 10,6%
  • MEGA – Buongiorno 10,3%
  • SKAI – Αταίριαστοι 9,1%
  • OPEN – 10 παντού 3,2%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 20,9%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 9,9%
  • SKAI – Live You 8,1%
  • MEGA – 50-50 (Ε) 7,8%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 6,8 %
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 6,6%
  • STAR – First Dates 5,7%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – The Chase 19,8%
  • MEGA – Live News 16,1 %
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 12,3%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 12,1%
  • ALPHA – Deal 10,3%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,6%
  • STAR – Cash or trash 8,5%
  • SKAI –Ελληνική Ταινία – Το Δόλωμα 7,5%
  • ANT1 – 5X5 7,3 %
  • SKAI – Το ‘χουμε! 4,2%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 4,1%

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προϊόν της Χρονιάς 2025 στην Γαλλία το Pharyndol® για τον πονόλαιμο

Δημοφιλές φάρμακο για την τριχόπτωση συνδέεται με κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»: Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει

Τι σημαίνει η φράση «εν βρασμώ ψυχής» και από πού προέρχεται

Tα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική αφθονία τον Οκτώβριο
περισσότερα
13:10 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – H αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Άντζελας, θα φέρει στο φως όλη την αλήθεια;

Καθηλώνουν οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κό...
12:28 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Η Άλικη αναγνωρίζει τον απαγωγέα της – Τι θα δούμε απόψε

Ανατρεπτικές αποκαλύψεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε...
11:37 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τέιλορ Σουίφτ: Κατέρριψε ρεκόρ στο Hot 100 του Billboard με το «The Life Of A Showgirl» – 12 τραγούδια της στις πρώτες 12 θέσεις

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα charts με το «The Life of a Showgirl». Λίγο με...
05:48 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 14/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 14/10/2025.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης