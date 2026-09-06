Αποκαταστάθηκε η βλάβη – Απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» για Σέριφο-Ηράκλειο

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Απέπλευσε τελικώς από το λιμάνι του Πειραιά το επιβατηγό- οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος» τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, μετά την αποκατάσταση της βλάβης η οποία είχε παρουσιαστεί στον καταπέλτη επιβατών πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο αναχώρησε στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, αφού προηγουμένως προσκομίστηκε βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Στις 22.10 γνωστοποιήθηκε η βλάβη

Η βλάβη είχε γνωστοποιηθεί περίπου στις 22:10, ενώ το «Νήσος Ρόδος» επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σέριφο και Ηράκλειο.

Στο πλοίο επέβαιναν 424 επιβάτες, ενώ μετέφερε 106 Ι.Χ. οχήματα, 39 φορτηγά, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα.