Αποκαταστάθηκε η βλάβη – Απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» για Σέριφο-Ηράκλειο

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απαγορευτικό απόπλου, Πειραιάς, λιμάνι, άνεμοι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος» απέπλευσε τελικώς από τον Πειραιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, μετά την αποκατάσταση βλάβης στον καταπέλτη επιβατών.
  • Το πλοίο αναχώρησε στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, αφού προηγουμένως προσκομίστηκε βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.
  • Το «Νήσος Ρόδος» επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σέριφο και Ηράκλειο, με 424 επιβάτες και μεγάλο αριθμό οχημάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απέπλευσε τελικώς από το λιμάνι του Πειραιά το επιβατηγό- οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος» τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, μετά την αποκατάσταση της βλάβης η οποία είχε παρουσιαστεί στον καταπέλτη επιβατών πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο αναχώρησε στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, αφού προηγουμένως προσκομίστηκε βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Στις 22.10 γνωστοποιήθηκε η βλάβη

Η βλάβη είχε γνωστοποιηθεί περίπου στις 22:10, ενώ το «Νήσος Ρόδος» επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σέριφο και Ηράκλειο.

Στο πλοίο επέβαιναν 424 επιβάτες, ενώ μετέφερε 106 Ι.Χ. οχήματα, 39 φορτηγά, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα.

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