ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Παρακολουθήστε απευθείας τη Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Δείτε το βίντεο:

