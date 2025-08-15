ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Εύη Κατσώλη 07:49, Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 κοινωνία Παρακολουθήστε απευθείας τη Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δείτε το βίντεο: ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μοιράσου το: ΔΥΠΑ και e- ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 22 Αυγούστου Τροποποιητική δήλωση: Ποιοι και γιατί πρέπει να την κάνουν έως τις 31 Σεπτεμβρίου και ποιοι έως τις 31 Δεκεμβρίου Καιρός: Υποχώρηση των ανέμων με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – «Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές σχεδόν σε όλη τη χώρα σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 47 λεπτά πριν Η ώρα για το κρίσιμο ραντεβού Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα έφτασε: Οι προσδοκίες, οι ελπίδες και οι επιφυλάξεις – «Ο Ρώσος Πρόεδρος δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου» 31 λεπτά πριν Δεκαπενταύγουστος στις άγνωστες Παναγιές: Σε ένα ηφαίστειο, στον γκρεμό, στη λίμνη, η γοργόνα και… του Χάρου 33 λεπτά πριν Ισραήλ: Κινείται για να συντρίψει την προοπτική παλαιστινιακού κράτους – Η κατάληψη της Γάζας και οι εποικισμοί 10 ώρες πριν Φωτιά στην Πάτρα: Το Σαββατοκύριακο απολογούνται οι 3 συλληφθέντες – Όσα ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς, οι μαρτυρίες και οι φωτογραφίες που τους «έκαψαν» 2 ώρες πριν Τροποποιητική δήλωση: Ποιοι και γιατί πρέπει να την κάνουν έως τις 31 Σεπτεμβρίου και ποιοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 3 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025: Καρκίνοι, εμπιστευτείτε τη δύναμή σας 52 λεπτά πριν Ανακαλύφθηκαν ιαματικά λουτρά της έπαυλης του Κικέρωνα, στον θαλάσσιο βυθό αρχαίας πόλης – Ο εμβληματικός Ναός του Ερμή και τα μυστήρια που τον περιβάλλουν 3 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει την αρκούδα σε 5 δευτερόλεπτα 3 ώρες πριν Αντίσταση στην ινσουλίνη: Το Νο1 κοινό ποτό που πρέπει να περιορίσετε για να μειώσετε τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς 9 λεπτά πριν Φωτιές: Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο 13 λεπτά πριν Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp 20 λεπτά πριν Δεκαπενταύγουστος 2025: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα 25 λεπτά πριν Πανεύκολη συνταγή για μπάρες πρωινού με ροδάκινο και βρώμη – Το σνακ που θα λατρέψετε 31 λεπτά πριν Δεκαπενταύγουστος στις άγνωστες Παναγιές: Σε ένα ηφαίστειο, στον γκρεμό, στη λίμνη, η γοργόνα και… του Χάρου περισσότερα 08:46 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 Φωτιές: Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο Βελτιωμένη είναι η εικόνα σήμερα (15/08) στα πύρινα μέτωπα σε Χίο και Αχαΐα – δύο περιοχ... 08:34 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 Δεκαπενταύγουστος 2025: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα Δεν θα είναι σήμερα ανοιχτά τα περισσότερα σούπερ μάρκετ της χώρας, τα εμπορικά καταστήματα αλ... 08:23 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 Δεκαπενταύγουστος στις άγνωστες Παναγιές: Σε ένα ηφαίστειο, στον γκρεμό, στη λίμνη, η γοργόνα και… του Χάρου Η Παναγιά η μάνα, η προστάτιδα, το απάγκιο του πόνου, η ελπίδα και το θαύμα, είναι παντού. Γύρ... 07:17 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 Καιρός: Υποχώρηση των ανέμων με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – «Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές σχεδόν σε όλη τη χώρα Εξασθενούν παροδικά κατά τόπους οι βοριάδες, ενώ τοπικές νεφώσεις ίσως φέρουν και βροχές την Π... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9 λεπτά πριν Φωτιές: Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα... 13 λεπτά πριν Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp 20 λεπτά πριν Δεκαπενταύγουστος 2025: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα... 25 λεπτά πριν Πανεύκολη συνταγή για μπάρες πρωινού με ροδάκινο και... 31 λεπτά πριν Δεκαπενταύγουστος στις άγνωστες Παναγιές: Σε ένα... 33 λεπτά πριν Ισραήλ: Κινείται για να συντρίψει την προοπτική... 40 λεπτά πριν Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Η πρώτη βόλτα... 47 λεπτά πριν Η ώρα για το κρίσιμο ραντεβού Τραμπ – Πούτιν στην... 52 λεπτά πριν Ανακαλύφθηκαν ιαματικά λουτρά της έπαυλης του... Τροποποιητική δήλωση: Ποιοι πρέπει να την υποβάλλουν έως τις 31 Σεπτεμβρίου και ποιοι έως τις 31 Δεκεμβρίου και γιατί Πυρκαγιές: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τις περιοχές που επλήγησαν ΥΠΑ: Αύξηση 6,5% των επιβατών σε 24 αεροδρόμια το επτάμηνο του 2025-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία MUST READ Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»