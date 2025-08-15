Τροποποιητική δήλωση: Ποιοι και γιατί πρέπει να την κάνουν έως τις 31 Σεπτεμβρίου και ποιοι έως τις 31 Δεκεμβρίου

Τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα δύο κατηγορίες φορολογουμένων. Η μια αφορά σε ορισμένους δικαιούχους του μέτρου της επιστροφής ενοικίου και η άλλη κατηγορία είναι όσοι πήραν το 2024 αναδρομικά ποσά για τα φορολογικά έτη 2015 -2023 που προέρχονταν από μισθούς, συντάξεις, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις ύστερα από δικαστικές αποφάσεις ή εκπρόθεσμες καταβολές.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η επιστροφή ενοικίου

Όσον αφορά λοιπόν στην επιστροφή ενοικίου επισημαίνεται πως οι δικαιούχοι του μέτρου θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Σεπτεμβρίου και να συμπληρώσουν τον αριθμό μισθωτηρίου, προκειμένου να είναι εύκολη η ταυτοποίηση της μισθωτικής σχέσης και να μπορέσουν να λάβουν το “επίδομα”.

Η προθεσμία αυτή αφορά όσους δεν συμπλήρωσαν τον κωδικό 081 στη φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

Τι ισχύει για όσους δεν μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση

Και εάν δεν υπάρξει αυτή η δυνατότητα για κάποιον λόγο, τότε η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα κάνει τις κατάλληλες διασταυρώσεις στοιχείων μισθωτών και εκμισθωτών προκειμένου να μπορέσει με την μισθωτική σχέση που υπάρχει να δώσει πίσω την επιστροφή ενοικίου, όπως δήλωσε πρόσφατα ο αρμόδιος υφυπουργός, Γιώργος Κώτσηρας.

Επίσης επισημαίνεται πως η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 των ετήσιων μισθωμάτων έως τα 800 ευρώ για την φοιτητική κατοικία και για την κύρια (που είναι + 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο). Και υπενθυμίζεται πως το “επίδομα” θα δοθεί εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιήσει ο δικαιούχος στην ΑΑΔΕ.

Τα αναδρομικά των μισθωτών εργαζομένων και των συνταξιούχων

Τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet οι μισθωτοί εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που έλαβαν το 2024 αναδρομικά ποσά για φορολογικά έτη 2015 -2023.

Στην ενέργεια αυτή θα πρέπει να προβούν οι παραπάνω προκειμένου να καταβάλλουν μόνο τους έξτρα φόρους εισοδήματος που αναλογούν στα εισπραχθέντα αναδρομικά και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

Διευκρινίζεται πως η δήλωση των αναδρομικών ποσών μισθών, συντάξεων ή αποζημιώσεων γίνεται με βάση τον χρόνο που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν κάποιος πήρε το 2024 αναδρομικά που αφορούν το έτος 2021, τότε θα πρέπει να λάβει έτος υποβολής το 2022 και να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021 στη βεβαίωση αποδοχών.

Υπενθυμίζεται πως τα εν λόγω αναδρομικά ποσά αφορούν μισθούς, συντάξεις, απογευματινά ιατρεία ΕΣΥ ή και επιδόματα ανεργίας . Παράλληλα επισημαίνεται πως ο φόρος των αναδρομικών πρώτα θα βεβαιωθεί και μετά θα πρέπει να αποπληρωθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβληθεί πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο που θα υποβάλλει εκπρόθεσμα τη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του και από αυτήν το επιπρόσθετο ποσό φόρου που θα προκύψει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση θα είναι έως 100 ευρώ