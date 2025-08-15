Ρωσία: Επίθεση ουκρανικού drone σε πολυκατοικία στο Κουρσκ – Μια νεκρή και δέκα τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Μία νεκρή και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός ουκρανικής επίθεσης με επανδρωμένο αεροσκάφος σε πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Κουρσκ τα ξημερώματα, λίγες ώρες πριν από την συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν.

Blink and you’ll miss it: Something very fast, sounding jet powered, is caught on video (at ~20 seconds) shooting across the sky in Kursk, Russia early on Aug. 15. Ukraine’s legendary Palianytsia jet-drone/cruise missile on its way to a target…? pic.twitter.com/ErWcjoXzPZ — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) August 15, 2025

«Εχθρικό drone έπληξε πολυκατοικία τη νύχτα» σε συνοικία του Κουρσκ και «οι τελευταίοι όροφοι τυλίχτηκαν στις φλόγες», ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Μια 45χρονη γυναίκα βρήκε τον θάνατο και άλλοι δέκα ένοικοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου, διευκρίνισε ο Χινστάιν, συμπληρώνοντας πως αρκετά γειτονικά κτίρια και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Kursk Peoples Republic ❗

💥 Loud tonight. The moment of an explosion over Kursk. pic.twitter.com/EzdXhUCTLn — LX (@LXSummer1) August 14, 2025

Η ρωσική περιφέρεια Κουρσκ αποτέλεσε στόχο αιφνιδιαστικής διασυνοριακής επίθεσης τον Αύγουστο του 2024 και ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει ένα σημαντικό τμήμα της προτού εκδιωχθούν τον Απρίλιο του 2025.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

‼️🇷🇺🔥The enemy struck a multi-story building in Kursk, there are casualties As a result of the enemy attack, according to preliminary information, one person died, several were injured, houses and cars were damaged, local sources report.

– RVvoenkor pic.twitter.com/X7cmRqIcaK — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 14, 2025

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών εδαφών, ακόμη και σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα.