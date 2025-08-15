Ρωσία: Επίθεση ουκρανικού drone σε πολυκατοικία στο Κουρσκ – Μια νεκρή και δέκα τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΟΥΡΣΚ DRONE

Μία νεκρή και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός ουκρανικής επίθεσης με επανδρωμένο αεροσκάφος σε πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Κουρσκ τα ξημερώματα, λίγες ώρες πριν από την συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν.

«Εχθρικό drone έπληξε πολυκατοικία τη νύχτα» σε συνοικία του Κουρσκ και «οι τελευταίοι όροφοι τυλίχτηκαν στις φλόγες», ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Μια 45χρονη γυναίκα βρήκε τον θάνατο και άλλοι δέκα ένοικοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου, διευκρίνισε ο Χινστάιν, συμπληρώνοντας πως αρκετά γειτονικά κτίρια και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Η ρωσική περιφέρεια Κουρσκ αποτέλεσε στόχο αιφνιδιαστικής διασυνοριακής επίθεσης τον Αύγουστο του 2024 και ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει ένα σημαντικό τμήμα της προτού εκδιωχθούν τον Απρίλιο του 2025.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών εδαφών, ακόμη και σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:30 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Γάζα: Υποσιτισμένα παιδιά φθάνουν καθημερινά στα νοσοκομεία – Το Ισραήλ μιλά για «ψεύτικες εικόνες»

Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ολοένα και περισσ...
04:00 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Τραμπ προς Χονγκ Κονγκ: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σώσω τον φυλακισμένο επιχειρηματία Τζίμι Λάι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (14/8) πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να ...
03:15 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (12/8) στο βόρειο Μαρόκο «έχει οριοθετηθεί», αν...
03:00 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Βραζιλία: Δικαστικό αίτημα για τον άμεσο ορισμό της δίκης του Ζαΐρ Μπολσονάρου

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση κατά του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, καθώς ο δ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»