Ανακοινώθηκαν τα 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 – Δείτε τη λίστα

Σύνοψη από το

  • Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η λίστα για τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το 2026–2027.
  • Κατόπιν απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, καθορίζονται οκτώ σχολικές μονάδες που θα ενταχθούν στον θεσμό των ΔΗΜ.Ω.Σ. από το σχολικό έτος 2026–2027.
  • Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι «τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία δεν είναι σχολεία-ελίτ, αλλά σχολεία που λειτουργούν ως οδοδείκτες προόδου και καινοτομίας» και εγγυώνται ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολική αίθουσα τάξη σχολείο
Φωτογραφία: Intime

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η λίστα για τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) που θα αρχίσουν τη λειτουργία τους το 2026–2027.

Κατόπιν απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, και έπειτα από την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.), τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ιδρύματος, καθορίζονται οι οκτώ σχολικές μονάδες που θα ενταχθούν στον θεσμό των ΔΗΜ.Ω.Σ. από το σχολικό έτος 2026–2027.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε: «Με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί. Ένα σχολείο ανοιχτό σε ιδέες, που δεν συμβιβάζεται με τον μέσο όρο, αλλά θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Ένα σχολείο που εγγυάται ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, το κοινωνικό υπόβαθρο ή τις αφετηρίες κάθε παιδιού.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία – πάντα με συμπαραστάτη το Ίδρυμα Ωνάση – δεν είναι σχολεία-ελίτ, αλλά σχολεία που λειτουργούν ως οδοδείκτες προόδου και καινοτομίας για όλους: τον μαθητή που θέλει να εξελίξει τις δυνατότητές του, τον εκπαιδευτικό που ενισχύει την επάρκειά του, τον γονέα που αναζητά το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί του. Είναι χώροι όπου το καινούριο δοκιμάζεται, αξιολογείται και διαχέεται σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσα από: σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, καινοτόμα προγράμματα σπουδών, νέες μεθόδους διδασκαλίας.

Με την επέκτασή τους σε πολλά σημεία της χώρας ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική συνοχή, γιατί στο Υπουργείο Παιδείας πιστεύουμε σε ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και συμπεριληπτικό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και τόλμη να επενδύουμε στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας και στο μέλλον της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ανισότητες, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης».

Οι 8 σχολικές μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 ως ΔΗΜ.Ω.Σ., καθώς και η μεταξύ τους σύνδεση σύμφωνα με την Υ.Α. (167401/Δ6/23-12-2025), παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

New Year’s Resolutions: Μικρές αποφάσεις για μια καλή χρονιά

14χρονη βγήκε να πει τα κάλαντα και βρέθηκε τραυματισμένη στο δρόμο-Νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Τεκμήρια: Πώς μπορείτε να τα καλύψετε – Βήμα βήμα η διαδικασία

Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων: Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:23 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ο αστυνομικός σκύλος Roxy ξετρύπωσε 5 κιλά κάνναβης – ΦΩΤΟ

Πάνω από πέντε κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Roxy...
15:09 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ουρές «ταλαιπωρίας» στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων – Δείτε βίντεο 

Ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, εξαιτίας του αγροτικού ...
14:55 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Έξοδος Χριστουγέννων: Ταλαιπωρία οδηγών με ουρές χιλιομέτρων έξω από τη Λαμία – ΒΙΝΤΕΟ 

Μπορεί τα περισσότερα μπλόκα να είναι ανοιχτά και η κατάσταση να έχει εξομαλυνθεί αισθητά στο ...
14:34 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Πειραιάς: Συνελήφθη 36χρονος Τούρκος για διακίνηση ναρκωτικών 

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά κατάφεραν χθες το βράδυ οι αρχές, με τη...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα