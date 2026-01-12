Αγρότες: Νίκαια και Καρδίτσα λένε «όχι» στην αυριανή συνάντηση με Μητσοτάκη – «Μας εμπαίζουν»

Σε ναυάγιο οδεύει η αυριανή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, καθώς οι αγρότες σε Νίκαια Λάρισας και Καρδίτσα αποφάσισαν να μην πάνε στο ραντεβού, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό από την πλευρά της κυβέρνησης. Σημειώνεται ότι το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και ακόμη 17 σε ολόκληρη τη χώρα, έχουν αποφασίσει να μεταβούν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι αγρότες που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, από την άλλη πλευρά, εμφανίζονται ανυποχώρητοι στις θέσεις τους σε σχέση με τον αριθμό και τη σύνθεση των επιτροπών που έχουν προτείνει για το αυριανό ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αγρότες προσανατολίζονται σε νέα πανελλαδική σύσκεψη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ), Κώστας Τζέλλας, απόψε Δευτέρα (12/1) στην πολυπληθή συνέλευση του μπλόκου Ε65.

«Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο, μας εμπαίζει», τόνισε η ιστοσελίδα karditsalive.net, ενώ διευκρίνισε πως θα περιμένουν από την κυβέρνηση μέχρι αύριο το πρωί, να κάνει δεκτή την πρόταση της πανελλαδικής επιτροπής και να συζητήσουν με τις δύο επιτροπές που συγκροτήθηκαν.

Ο κ. Τζέλλας απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της κυβέρνησης για τη μορφή του διαλόγου, κάνοντας λόγο για «κοροϊδία» και «στημένο παιχνίδι» που στόχο έχει τη διάσπαση του αγροτικού κινήματος.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ ενημέρωσε το σώμα των αγροτών πως ύστερα από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αλλά και βάσει της μαζικής απόφασης στη Νίκαια (παρουσία άνω των 1.000 αγροτών), αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι όροι της κυβέρνησης δεν γίνονται δεκτοί.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζέλλας κατήγγειλε την τακτική της κυβέρνησης να ορίσει δύο ξεχωριστές συναντήσεις (μιας επιτροπής στη 1:00 μ.μ. και μιας άλλης στις 3:00 μ.μ.), επιχειρώντας να λύσει φλέγοντα ζητήματα επιβίωσης μέσα σε ένα δίωρο. «Αυτό δείχνει ότι δεν θέλουν διάλογο, ούτε να δώσουν λύσεις. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγουμε από τον δρόμο και να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπήρξε νέα επικοινωνία το μεσημέρι με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στον οποίο μεταφέρθηκε το τελεσίγραφο των μπλόκων: «Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε».

Κλιμάκωση και πανελλαδική σύσκεψη

Με δεδομένο το αδιέξοδο, ο κ. Τζέλλας προανήγγειλε κλιμάκωση του αγώνα. Η πρόταση του συντονιστικού οργάνου είναι σαφής: συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Εφόσον οριστικοποιηθεί το «ναυάγιο» του διαλόγου, οι αγρότες προσανατολίζονται σε άμεση πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής σύσκεψης, ώστε να συντονίσουν τη δράση τους οργανωμένα σε όλη την Ελλάδα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ έδωσε το δραματικό στίγμα της επόμενης μέρας, υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας είναι μονόδρομος: «Αυτό που κάνει η κυβέρνηση δείχνει ότι μας έχει για “τελείωμα”. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν κερδίσουμε, θα πρέπει να φύγουμε από τα χωριά και τις δουλειές μας».

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, αναμένοντας τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων που διεξάγονται απόψε σε όλη τη χώρα για την επικύρωση της σκληρής γραμμής.