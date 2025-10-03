Αγρίνιο: Έδωσαν σε έγκυο φάρμακο για… διακοπή κύησης – Το λάθος που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία

Μια ιστορία, που προκαλεί σοκ, σημειώθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όταν μια γυναίκα στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της πήρε από λάθος φάρμακο που προοριζόταν για άλλη ασθενή. Η μητέρα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο επειδή πίστεψε ότι είχαν σπάσει τα νερά της, όμως τελικά βρέθηκε να ζει μια εφιαλτική εμπειρία.

Σύμφωνα με το Mega, στον ίδιο θάλαμο νοσηλεύονταν δύο έγκυες γυναίκες. Εξαιτίας ενός μοιραίου λάθους, η μία έλαβε το σκεύασμα που προοριζόταν για την άλλη. Το γεγονός προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές.

Η μητέρα παρέμεινε για προληπτικούς λόγους στην κλινική και οι γιατροί της χορήγησαν τρία υπογλώσσια χάπια. Δέκα λεπτά αργότερα της ζήτησαν να τα αποβάλει, αλλά εκείνη απάντησε ότι είχαν ήδη λιώσει. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα φάρμακα προορίζονταν για άλλη γυναίκα με παλίνδρομη κύηση, η οποία θα υποβαλλόταν σε απόξεση. Το λάθος προκάλεσε πανικό, ωστόσο το μωρό ήρθε στον κόσμο με καισαρική τομή, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Το γεγονός ότι το παιδί γεννήθηκε υγιές θεωρείται πραγματικό θαύμα, όμως η υπόθεση ανοίγει τώρα τον δρόμο για αναζήτηση ευθυνών και για σοβαρά ερωτήματα γύρω από την τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στο νοσοκομείο.

Νοσοκόμα Α: Τι συμβαίνει;

Νοσοκόμα Β: Έκανα ένα λάθος αντί να δώσω το cytotec στην Παλίνδρομη κύηση το έδωσα στην κυρία Κ….. κύηση 37 βδομάδων.

«Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη»

Μέσα στον πόνο της, η γυναίκα στην οποία χορηγήθηκε το λάθος φάρμακο μίλησε αποκλειστικά στο Live News. Σε κάθε της λέξη βγαίνει πόνος, απόγνωση, πικρία αλλά και η προσδοκία να μπει τελεία στην ιστορία. «Πήγαμε, κάναμε κάποιες εξετάσεις εκεί και θα φεύγαμε το επόμενο πρωί που θα με ξαναβλέπανε. Μου είπαν ότι είχα κολπικά υγρά, και στις 6 το πρωί έρχεται η μαία και μου δίνει 3 χάπια και μετά από λίγη ώρα ξαναμπήκε μέσα και μου είπαν να τα βγάλω. Πήγαμε στον καρδιοτομογράφο να ακούσουμε την καρδιά του μωρού αλλά δεν ακουγόταν καλά και με βάλανε γρήγορα, χωρίς να με ενημερώσουν πως πάμε για καισαρική. Εγώ είχα αγχωθεί για το παιδί κυρίως. Με ετοιμάσαμε γρήγορα για καισαρική, αλλά αργήσαμε να μπούμε. Ευτυχώς το παιδί μου ήταν καλά. Ήταν να τα δώσουν σε μία άλλη γυναίκα που ήταν στο διπλανό δωμάτιο και τα έδωσαν σε μένα. Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, όχι ότι μετράει».

Τι ισχυρίζεται το νοσοκομείο

Από την άλλη το νοσοκομείο Αγρίνιου έχει τη δική του θέση, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. «Όλη την βάρδια ήμουν κοντά στην λεχώνα και τους συγγενείς της παραδίδοντας έδωσα εντολή στο προσωπικό όλο το Σαββατοκύριακο να είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντι στην λεχώνα και τους συγγενείς της», φέρεται να δήλωσε η προϊσταμένη.

Ήμουν πολύ ταραγμένη – Ζήτησα συγγνώμη

Η νοσηλεύτρια που έδωσε το φάρμακο στη λάθος γυναίκα μίλησε στο «Live News», περιγράφοντας τα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα. «Ετοίμαζα το δίσκο και άρχισα να φτιάχνω τα παυσίπονα των γυναικών. Εκείνη την ώρα ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο και με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν η προϊσταμένη εφημερίας και ζήτησε στοιχεία για την δύναμη της κλινικής. Περίπου στις 6:05 χτυπάει ξανά το τηλέφωνο και ενώ ήμουν σε κίνηση νοσηλείας, με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν ο εφημερεύων ιατρός και έδωσε προφορική εντολή να χορηγηθούν 3 ταμπλέτες cytotec υπογλώσσια στη γυναίκα που είχε παλίνδρομη κύηση. Επιστρέφω, παίρνω τα χάπια και μπαίνω στο δωμάτιο 102 και δίνω τα φάρμακα στην άλλη γυναίκα που ήταν έγκυος 37 εβδομάδων», είπε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Της είπα να τα βάλει κάτω από την γλώσσα. Ήταν μαζί με τον σύζυγό της. Με ρώτησε ο σύζυγος: “Τι είναι αυτά τα φάρμακα” και τους είπα ότι είναι για συσπάσεις της μήτρας. Ολοκληρώνω την νοσηλεία στο θάλαμο και μπαίνω στο δωμάτιο 103. Μόλις μπήκα στο 103, τότε κατάλαβα αμέσως το λάθος κι επειδή γνωρίζω το φάρμακο, δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο ούτε τη γυναίκα ούτε το έμβρυο και ενήργησα αμέσως. Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και ενημέρωσα αμέσως την συνάδελφο και την ρώτησα: “Έπρεπε σε εκείνη να δώσω το φάρμακο;”. Ρώτησα τη γυναίκα: “Ήπιατε τα φάρμακα που σας έδωσα;”. Μου απάντησε: “Ναι τα ήπια” και της είπα αν κάποιο από τα χάπια δεν έχει λιώσει να το φτύσει. Ενημέρωσα την γυναίκα και το σύζυγο: “Συγγνώμη, έκανα λάθος”.

»Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου για να μην πανικοβάλλω τη γυναίκα. Της είπα να σηκωθεί και να πάει στον καρδιοτομογράφο. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα για να μην υπάρξει πρόβλημα ούτε στη γυναίκα ούτε στο έμβρυο. Ενημέρωσα το γιατρό που εφημέρευε. Ήμουν ειλικρινής, είχα το θάρρος και την ηθική και δεν απέκρυψα το λάθος μου. Ήμουν πολύ ταραγμένη και συνάδελφοι με οδήγησαν στο χώρο ανάνηψης. Μέτρησαν την πίεσή μου και μου έδωσαν χάπι για την ταχυκαρδία. Ζήτησα συγνώμη».

Ξανά έγκυος η γυναίκα

Καθώς ο χρόνος περνάει και η ζωή προχωράει μια αχτίδα φωτίζει την πονεμένη αυτή ιστορία. Η γυναίκα περιμένει ξανά παιδί.

Ο δικηγόρος της εγκύου που της έδωσαν τα λάθος φάρμακα μιλώντας στην εκπομπή του Mega ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη η ποινική διαδικασία αυτής της υπόθεσης. «Είναι ένα συμβάν, το οποίο θα μπορούσε να είχε καταστροφικές συνέπειες», είπε αρχικά ο δικηγόρος της 24χρονης εγκύου. «Η νοσηλεύτρια που έδωσε τα φάρμακα έχει αποδεχθεί πλήρως την ευθύνη της και έχει κάνει χρήση συγκεκριμένη διάταξη του ποινικής δικονομίας για διαπραγμάτευση και της έχει επιβληθεί ήδη ποινή», κατέληξε.