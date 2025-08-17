Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 9 περιφέρειες της χώρας – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Πελεη Αργολίδας
Πηγή: Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3), προβλέπεται και για σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις εξής περιοχές:

  •  Περιφέρεια Αττικής
  •  Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
  •  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)
  •  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  •  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  •  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  •  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)
  •  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
  •  Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

 Συνιστά στους πολίτες

  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια
  • Το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων
  • Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
06:40 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια – Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρι...
01:20 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Χανιά: Αιμόφυρτη στον δρόμο εντοπίστηκε η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύζυγό της

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες  για το νέο ενδοοικογενειακό περιστατικό που σημειώθηκε σε ...
00:45 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Meteo: Ενισχυμένοι οι άνεμοι στο Αιγαίο – Ριπή 95 χιλιομέτρων στην Πεντέλη, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ενισχυμένοι παρέμειναν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά το Σάββατο 16...
00:30 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ρέθυμνο: Μηχανή παρέσυρε εργαζόμενο στην αποκομιδή απορριμμάτων – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Με τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου εργαζόμενος ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»