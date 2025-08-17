Σαν σήμερα 17 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ινδονησίας (1945)

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων

Γεγονότα

1807: Το «Κλέρμον», το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον.

Το «Κλέρμον», το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. 1833: Με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.

Με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918: Ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας, που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στην εξουσία.

Ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας, που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στην εξουσία. 1944: Μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αιχμαλώτους.

Μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αιχμαλώτους. 1973: Οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Angie».

Οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Angie». 1999: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ πλήττει την βορειοδυτική Τουρκία και σκοτώνει 17.000 άτομα και τραυματίζει 44.000.

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ πλήττει την βορειοδυτική Τουρκία και σκοτώνει 17.000 άτομα και τραυματίζει 44.000. 2004: Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. 2005: Ξεκίνησε από το Ισραήλ η εκκένωση της λωρίδας της Γάζας από εβραίους εποίκους.

Γεννήσεις

1601: Πιερ Ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. (Θαν. 12/1/1665)

Πιερ Ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. (Θαν. 12/1/1665) 1938: Θεόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 31/5/2023)

Θεόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 31/5/2023) 1943: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι