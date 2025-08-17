Σαν σήμερα 17 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ινδονησίας (1945)
- Παγκόσμια Ημέρα Φάρων
Γεγονότα
- 1807: Το «Κλέρμον», το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον.
- 1833: Με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.
- 1918: Ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας, που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στην εξουσία.
- 1944: Μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αιχμαλώτους.
- 1973: Οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Angie».
- 1999: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ πλήττει την βορειοδυτική Τουρκία και σκοτώνει 17.000 άτομα και τραυματίζει 44.000.
- 2004: Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
- 2005: Ξεκίνησε από το Ισραήλ η εκκένωση της λωρίδας της Γάζας από εβραίους εποίκους.
Γεννήσεις
- 1601: Πιερ Ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. (Θαν. 12/1/1665)
- 1938: Θεόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 31/5/2023)
- 1943: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αμερικανός ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1850: Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, Νοτιοαμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή. (Γεν. 25/2/1778)
- 1969: Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, Γερμανός αρχιτέκτονας, που έκανε σπουδαία καριέρα στις ΗΠΑ και αναδείχτηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. (Γεν. 27/3/1886)
- 1998: Έλλη Σουγιουλτζόγλου – Σεραϊδάρη, Ελληνίδα φωτογράφος, γνωστή ως Nelly’s. (Γεν. 1899)