Παπαθανάσης για self test: Tην Τρίτη θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας - ΒΙΝΤΕΟ

Tην Τρίτη θα παρουσιάσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου την πρόταση μας για την διανομή των self test σε εργαζόμενους , όπως γνωστοποίησε σήμερα το μέλος του Συλλόγου, Θανάσης Παπαθανάσης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση πώς θα προμηθεύεται η Αττική και η Αχαΐα τα self test απάντησε τα εξής" Την προηγούμενη εβδομάδα κληθήκαμε από το υπουργείο Υγείας και έγινε μια συνάντηση. Στη συνάντηση αυτή, τέθηκαν και από τις δύο πλευρές οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσουμε την επόμενη ημέρα με όσο το δυνατόν πιο οργανωμένα βήματα. Να πούμε ότι, ο μήνας Ιούλιος που θα ξεκινήσουμε και που μας ζητήθηκε από την Πολιτεία να συνεχίσουμε και να συνδράμουμε τους δύο μήνες Ιούλιο και Αυγούστου στη δωρεάν διάθεση self test για τις κατηγορίες που το έχουν ανάγκη είναι διαφορετικοί μήνες: με μικρότερο επιδημιολογικό φορτίο, με πάρα πολλούς εμβολιασμένους".

" Είπαμε τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο εάν μπουν κάποιες προϋποθέσεις δηλαδή, στοχευμένες ομάδες πληθυσμού κάτι που έγινε, δηλαδή θα παίρνουν μόνο οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα και οι νέοι από 18 έως 30 ετών που αυτοί δεν έχουν υποχρέωση να το δηλώσουν στο ΕΡΓΑΝΗ. Άρα λοιπόν είναι στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού .Εάν προσθέσουμε ότι, κανείς από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί δεν θα χρειάζεται να προσέλθει να πάρει δωρεάν self test και εάν προσθέσουμε και τη δική μας βούληση να δίνουμε 4 self test σε κάθε ΑΜΚΑ, σε κάθε πολίτη με μία επίσκεψη για τον μήνα Ιούλιο και μία επίσκεψη για το μήνα Αύγουστο από 4 self test , νομίζω ότι η πίεση θα είναι μικρότερη. Αυτήν την πρόταση θα την παρουσιάσουμε την Τρίτη που έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο στο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, θα τη μεταφέρουμε στους συναδέλφους .Εκεί υπάρχουν εκπρόσωποι και της Αχαΐας και της Αττικής, όπου έχουν αφεθεί, υπάρχει ένα πρόβλημα τέλος πάντων στη επικοινωνία αυτή", συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση εάν συζητείται ως εναλλακτικό κανάλι από Αχαΐα και Αττική να παίρνουν τα self test από τα σούπερ μάρκετ απάντησε τα εξής" Η στόχευση η δική μας είναι να μην δημιουργηθεί κανένα άλλο κανάλι .Είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που πρέπει να δίνεται από τα φαρμακεία .Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι στη χώρα θα συνδράμουμε .Σε δύο μήνες όπως είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που το έχει ανάγκη η κοινωνία μας, για να πάμε ασφαλείς , για να ανοίξει όσο το δυνατόν περισσότερο η αγορά, η οικονομία μας. Όλοι οι συνάδελφοι θέλουν να προχωρήσουμε στο να συνδράμουμε και αυτή τη στιγμή σε αυτό το έργο. Πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι από την Αχαΐα και την Αττική θα αντιληφθούν αυτό το τεράστιο έργο που κάνουμε ". "Kαι νομίζω ότι οι φαρμακοποιοί αποδείξαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι είμαστε κοντά στους πολίτες , θα το κάνουμε και την επόμενη ημέρα", συμπλήρωσε.

Πηγή: enikonomia.gr