Τραγελαφικές καταστάσεις έξω από το 1ο Γενικό Λύκειο Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Ένταση επικράτησε όταν έξι μαθητές αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν κατάληψη μετά το περιστατικό με μαθητή που δεν του επετράπη η είσοδος στο μάθημα επειδή δεν είχε κάνει self test, με τη μητέρα του μάλιστα να καταθέτει μήνυση κατά της διεύθυνσης του Λυκείου.

Δεκάδες μαθητές που θέλουν να κάνουν μάθημα πίεζαν τους καταληψίες να ανοίξουν το σχολείο για να λειτουργήσει κανονικά και όχι με τηλεκπαίδευση, όπως αποφάσισε ο διευθυντής του σχολείου, ως μία ύστατη λύση για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να μην χαθεί το μάθημα.

Σε μία στιγμή η κατάσταση εκτραχύνθηκε, με μαθητές να πιάνονται κανονικά στα χέρια. Γονείς που ενημερώθηκαν πως το σχολείο τελεί υπό κατάληψη έσπευσαν έξω από το κτίριο, αντιδρώντας στην κίνηση των λίγων μαθητών, που υποκινούμενοι πιθανότατα από γονείς και από αυτοαποκαλούμενους «θεματοφύλακες του Συντάγματος» τόνιζαν πως είναι «αντισυνταγματικό» να σε υποχρεώνουν να κάνεις ιατρική πράξη, εννοώντας το self test. Τελικά επικράτησε η λογική και η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών που ήθελε να κάνει μάθημα έσπασε την κατάληψη και πριν από λίγο άνοιξε το σχολείο για να γίνουν κανονικά τα μαθήματα.

Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του μαθητή

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η μητέρα του μαθητή που δεν ήθελε ο γιος της να υποβληθεί σε self test υποστήριξε ότι "τα self test είναι αναξιόπιστα" αναφέροντας ότι κάτι τέτοιο αναγράφεται στις οδηγίες. «Βάσει του νόμου Α/120 του Συντάγματος, δεν είναι υποχρεωμένος να υποστεί καμία ιατρική πράξη χωρίς τη συναίνεσή του», ανέφερε. Η ίδια υπέβαλε «μήνυση κατά της διοίκησης του σχολείου και κατά παντός υπευθύνου γιατί δεν μπορεί ένας μαθητής να μένει εκτός σχολείου και να κινδυνεύει να μείνει από απουσίες», μετά την άρνηση της διεύθυνσης να του επιτρέψει να παρακολουθήσει το μάθημά του επειδή δεν είχε υποβληθεί σε self test.

«Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα self test αντικρούονται με τα ιατρικά κέντρα», υποστήριξε η μητέρα και συμπλήρωσε πως «δεν ξέρουμε τι ουσίες έχουν μέσα τα self test ούτε πώς μπορούν να λειτουργήσουν στον οργανισμό κάθε παιδιού». Μάλιστα, είπε πως η ίδια έχει νοσήσει από κορονοϊό, με όλα τα συμπτώματα και «το έχω αντιμετωπίσει με σωστή αγωγή που μου υπέδειξε γιατρός».