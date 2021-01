Ανέστης Φωτιάδης: Από την Κατερίνη στο Άμπου Ντάμπι - Πώς έχει επηρεάσει ο κορονοϊός την καθημερινότητα;

Της Ευανθίας Τασσοπούλου

Ο Ανέστης Φωτιάδης βρέθηκε από την Κατερίνη, στην Ταϊβάν και πλέον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μιλά στο enikos.gr για τις συνθήκες και τα μέτρα για τον κορονοϊό, αλλά και την καθημερινότητα και πώς αυτή έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα.

Είναι πρωτοβάθμιος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Zayed, College of Business, Department of Management, στο Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γεννήθηκε στην Κατερίνη αλλά η ζωή τον οδήγησε στην Ταϊβάν, όπου γνώρισε το έτερον του ήμισυ, στο πρόσωπο μιας Ελληνίδας. Διένυσε περισσότερα από 9.000 χιλιόμετρα για να συναντήσει την Θεσσαλονικιά, με την οποία δημιούργησε μια υπέροχη οικογένεια. Η σύζυγός του, Αναστασία Σπυρίδου, είναι και εκείνη ακαδημαϊκός και συγκεκριμένα υποψήφια Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, στο Technological University of Gdansk.

Το πρώτο παιδί της οικογένειας γεννήθηκε στην Ταϊβάν και το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια αποφάσισε να μετοικήσει πιο κοντά στην Ελλάδα και έτσι βρέθηκαν στο Άμπου Ντάμπι.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στη διαχείριση εκδηλώσεων, στον αγροτικό τουρισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα ασχολείται με το tourism neuroscience και την έρευνα για τον halal tourism. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως to Annals of Tourism Research, Tourism Management και το Journal of Business Research, μαζί με πολλά βιβλία και κεφάλαια βιβλίων.

"Ήμουν δημόσιος υπάλληλος στην Ελλάδα, δούλευα στο υπουργείο Υγείας, στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με έδρα στη Λάρισα και είχα μεταφερθεί στην Κατερίνη, γιατί από εκεί κατάγομαι. Η πρώτη απόφαση ήταν το 2012 να φύγω στην Ταϊβάν. Ήταν πιο μακριά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έζησα εκεί για τέσσερα χρόνια, και την πέμπτη χρονιά ήρθαμε πιο κοντά ως οικογένεια πλέον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γιατί; Για οικονομικούς λόγους, καθώς οι οικονομικές απολαβές ήταν καλύτερες και ο δεύτερος λόγος γιατί θα ήμασταν πιο κοντά στην πατρίδα μας, καθώς πλέον με μια πτήση είσαι στην Ελλάδα. Από την Ταϊβάν θέλαμε περίπου 24 ώρες με 30 ώρες, ανάλογα τι πτήσεις θα έβρισκες. Ο τρίτος λόγος ήταν γιατί περιμέναμε το δεύτερο παιδάκι μας και αποφασίσαμε να γεννηθεί στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο ή αν βρεθεί κάτι πιο κοντά. Έτσι, ήρθαμε στα ΗΑΕ. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ότι περίμενα" αναφέρει στο enikos.gr ο κ. Φωτιάδης.

"Μιλάμε για διαφορετικές συνθήκες από την Ελλάδα, κλιματικές αρχικά. Το καλοκαίρι έχουμε περίπου 50 βαθμούς Κελσίου, δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι εκτός από το βράδυ, όταν έχει 45 βαθμούς, δεν είναι ότι πέφτει η θερμοκρασία, όπως γίνεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Εμείς ως καθηγητές είμαστε τυχεροί γιατί δεν είμαστε εδώ στο Άμπου Ντάμπι εκείνη την περίοδο, συνήθως γυρίζουμε στην Ελλάδα" προσθέτει.

Οι συνθήκες ζωής προ και μετά... κορονοϊού

"Έχουμε πολύ καλές συνθήκες ζωής. Τα παιδιά μου πηγαίνουν σε ιδιωτικό σχολείο, το οποίο το πληρώνει ο εργοδότης μου, και αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο ανάλογα με την εργασία που κάνεις για τους περισσότερους εργαζομένους εδώ. Η καθαριότητα και οι υπηρεσίες είναι εξαιρετικές εδώ. Το Άμπου Ντάμπι θεωρείται από τις πιο ασφαλείς πόλεις στον κόσμο, οπότε δεν σε φοβίζει τίποτα. Οι συνθήκες για την γυναίκα μου είναι πάρα πολύ καλές, δεν υπάρχουν περιορισμοί όπως σε άλλα αραβικά κράτη. Μπορεί να οδηγήσει, να πάει όπου θέλει, να μιλήσει με όποιον θέλει. Υπάρχουν δυο ορθόδοξες εκκλησίες, τις οποίες επισκεπτόμασταν τακτικά σαν οικογένεια πριν από την πανδημία. Βέβαια, σεβόμαστε τη χώρα που βρισκόμαστε και τους κανόνες. Κατά τη διάρκεια των περιορισμών λόγω κορονοϊού, υπήρχε μια περίοδος που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ήμασταν τυχεροί γιατί εκείνη την περίοδο ήρθαμε στην Ελλάδα. Ήταν στο τέλος Μαΐου πετάξαμε για Ελλάδα, καθίσαμε σε καραντίνα, τηρήσαμε όλα τα πρωτόκολλα. Τώρα πια φοράμε μάσκα παντού αλλά είναι καλύτερα. Ο κόσμος από μόνος του κατάλαβε ότι πρέπει να φοράμε μάσκα παντού, δεν είναι κάποιος από πάνω του. Υπάρχουν κανόνες, έχουμε συνηθίσει τόσο που το κάνουμε πολύ εύκολα. Για την δική μου οικογένεια ήταν ακόμα πιο εύκολο γιατί ήρθαμε από Ταϊβάν, όπου εκεί φορούσαμε μάσκα πριν από την πανδημία. Οπότε δεν είναι τόσο δύσκολο" σημείωσε.

Όπως μας εξηγεί μάσκα φοράνε όλοι και παντού γιατί υπάρχει και το σύστημα face recognition, το οποίο μπορεί να δει αν κάποιος κατέβασε κάτω από τη μύτη την μάσκα ή αν δεν φοράει. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται υψηλό πρόστιμο.

"Υπάρχουν παράλληλα πάρα πολλοί υπάλληλοι ασφάλειας που ελέγχουν τι γίνεται στα mall και στα μαγαζιά. Παλιότερα έπρεπε να φοράς μάσκα και μέσα στο αυτοκίνητο με την οικογένεια σου, τώρα δεν φοράμε. Σιγά σιγά ανοίγει η αγορά, αλλά τα νούμερα ανεβαίνουν. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε ρεκόρ κρουσμάτων και μας ανησυχεί αυτό. Τα παιδιά είναι δύο εβδομάδες σε τηλεκπαίδευση γιατί περιμένουν τους εργαζομένους που ταξίδεψαν στην χώρα τους και θα γυρίσουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Επειδή περιμένουν τις επιστροφές καθηγητών και παιδιών δεν θέλουν να τους βάλουν ακόμα μέσα στην τάξη" ανέφερε.

Τα πάρτι στο Ντουμπάϊ και τα μέτρα

"Είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθείς αν έχει αυξηθεί ο τουρισμός γιατί μόνο το 19% του πληθυσμού είναι ντόπιοι, οι υπόλοιποι είμαστε όλοι ξένοι. Το Άμπου Ντάμπι είναι κλειστό για τουρισμό, τώρα πάει να ανοίξει. Φανταστείτε ότι υπάρχουν σύνορα μεταξύ Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, δεν μπορείς να μπεις χωρίς PCR τεστ. Τα πράγματα στο Ντουμπάι έχουν ανοίξει αρκετά, είχα πάει και εγώ πρόσφατα για ένα σεμινάριο. Είναι σαφώς πιο χαλαρά τα πράγματα εκεί, αλλά υπάρχει λόγος. Δεν έχουν άλλα έσοδα και πρέπει να βρουν άλλον τρόπο να στηρίξουν την τοπική οικονομία. Ο τουρισμός είναι η βασική πηγή εσόδων. Στο Ντουμπάι δεν έχουν πετρέλαιο, όπως στο Άμπου Ντάμπι. Αν δεν έρθουν οι τουρίστες όμως στο Ντουμπάι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι'αυτό και άρχισαν να ανοίγουν τομείς. Σε εμάς για παράδειγμα δεν έχουν ανοίξει οι παιδικές χαρές, στο Ντουμπάι έχουν ανοίξει εδώ και έναν μήνα. Πλέον δεν υπάρχει θερμομέτρηση στο Ντουμπάι. Το κάθε Εμιράτο έχει διαφορετική φιλοσοφία στο πώς θα ανοίξει την αγορά. Και εμείς αναμένουμε γιατί κουραστήκαμε φυσικά, αλλά βλέπω τα κρούσματα να ανεβαίνουν οπότε αυτό είναι ανησυχητικό και δεν ξέρω αν θα επιτρέψουν τελικά κάποια πράγματα. Βέβαια ο εμβολιασμός γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε το δικαίωμα να εμβολιαστούμε όποια στιγμή θέλουμε δωρεάν απλώς περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ποιο εμβόλιο θα θέλαμε να κάνουμε. Σαφώς και θα το κάνουμε το εμβόλιο. Εγώ είμαι καθηγητής στον Τουρισμό και πιστεύω ότι υπάρχει η πιθανότητά να μην μπορείς να πετάξεις έπειτα από κάποιο διάστημα αν δεν έχεις κάνει το εμβόλιο. Οπότε αν θέλουμε τον Μάιο να γυρίσουμε στην Ελλάδα, όπως κάνουμε συνήθως, θα πρέπει να κάνουμε ένα από τα εμβόλια. Στο Ντουμπάι γίνεται της Pfizer το εμβόλιο και το κινέζικο, στο Άμπου Ντάμπι γίνεται μόνο το κινέζικο προς το παρόν και το ρωσικό το Sputnik V είναι υπό δοκιμή. Τα παιδιά επειδή είναι πολύ μικρά δεν θα κάνουν εμβόλιο".

Αναφορικά με την Ελλάδα και την αντιμετώπιση του κορονοϊού απάντησε ότι "στην Ελλάδα υπάρχε πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση του πρώτου κύματος. Όταν γυρίσαμε και μετά την καραντίνα που κάναμε ήταν αρκετά παράξενο ότι ήταν τόσο χαλαρά τα πράγματα όταν γυρίσαμε. Όλοι ξέραμε πιστεύω ότι θα υπήρχε ένα δεύτερο κύμα, εκτός αν γινόταν κάποιο θαύμα και έβγαινε αύριο το εμβόλιο. Το κακό σαν Έλληνες είναι ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία κατά την εκτίμησή μου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα. Κατά τα άλλα τα πράγματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάνε τόσο άσχημα, αυτό που με ανησυχεί είναι πότε θα γίνουν τα εμβόλια. Επειδή έχει τύχει να δουλέψω σε νοσοκομείο ξέρω ότι εδώ και 10 χρόνια οι γιατροί και τα άτομα που δουλεύουν είναι ήρωες. Αν δεν υπήρχε και αυτό το φιλότιμο του Έλληνα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτό που γίνεται βέβαια. Το θέμα της μάσκας με ανησυχεί, αλλά δεν αλλάζεις κάποιον που δεν έχει μάθει να φοράει ποτέ μάσκα και δεν την πιστεύει να την φορέσει. Πρέπει να υπάρχει η Παιδεία. Στην Ταϊβάν είπαν κόβεται το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, σε τρεις ημέρες κόπηκε, δεν είπαν πώς, που γιατί, εγώ έχω δικαίωμα κτλ. Το ίδιο και εδώ αν πει κάτι ο Σεΐχης ο κόσμος το κάνει. Είναι διαφορετική η δομή της κοινωνίας και της αντιμετώπισης των πραγμάτων".

Ο κ. Φωτιάδης σχολίασε και όσα είδαμε με τα πάρτι στο Ντουμπάι και τον σάλο που προκλήθηκε στην Ελλάδα. "Δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτός ο ντόρος. Εγώ όταν βρήκα την ευκαιρία να πάω στην Ελλάδα όταν εδώ υπήρχε περιορισμός, το έκανα. Όταν εδώ γινόταν χαμός, δεν μπορούσες να βγεις μετά τις 21:00, στην Ελλάδα έπινες ποτάκια στην παραλία και δεν φόραγε ούτε ο σερβιτόρος μάσκα. Αν ακολουθείς το πρωτόκολλο που έχει θέσει κάθε χώρα, δεν υπάρχει θέμα. Για να πετάξεις χρειάζεται plf φόρμα, pcr τεστ και για να γυρίσεις το ίδιο.

Οι Έλληνες δεν μπαίνουν σε καραντίνα όταν πηγαίνουν στο Ντουμπάι αλλά χρειάζονται 2 PCR test, ενώ για Άμπου Ντάμπι χρειάζεται καραντίνα 10 ημέρων. Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος, αλλά πρέπει να ακολούθησεις το πρωτόκολλο" συμπλήρωσε.

Οι Έλληνες στο Άμπου Ντάμπι

Στο δικό μου Πανεπιστήμιο είναι οκτώ Έλληνες καθηγητές, με πλούσιο βιογραφικό όλοι. Το ελληνικό προξενείο στηρίζει πάρα πολύ, υπάρχει ελληνομάθεια. Η κόρη μου η μεγάλη έχει ήδη κάνει την πρώτη τάξη, γίνονταν εκδηλώσεις προ κορονοϊού όπου βρισκόμασταν οι Έλληνες. Εγώ προσωπικά βρίσκομαι με άλλους Έλληνες μέρα παρά μέρα για έναν καφέ και να μιλήσουμε για τα δρώμενα στη χώρα μας. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν περίπου 2.000 άτομα συνολικά. Στην Ταϊβάν ήμασταν μόνο 16 Έλληνες συνολικά. Η μία από τους 16 ήταν η γυναίκα μου, την οποία την γνώρισα εκεί. Ήταν πολύ σπάνιο να βρεις κάποιον να μιλήσεις. Στην πόλη που έμενα ήμασταν 4 Έλληνες. Και η πρώτη μου κόρη γεννήθηκε στην Ταϊβάν. Η σύζυγος έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, είμαστε κοντοχωριανοί που γνωριστήκαμε στην Ταϊβάν, κάναμε το πρώτο παιδάκι μας εκεί. Το δεύτερο παιδάκι μας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη" μας διηγήθηκε ο καθηγητής.

"Οι φοιτητές είναι χωρισμένοι σε γυναίκες και άνδρες, δεν μπορεί να είναι μια γυναίκα και ένας άνδρας μαζί όταν μιλάμε για το bachelor, στο μεταπτυχιακό μπορεί να είναι μαζί. Εδώ και τρία εξάμηνα είμαστε online και από αυτό το εξάμηνο θα γίνουν οι εξετάσεις δια ζώσης. Αναμένουμε και ελπίζουμε μετά το καλοκαίρι να πάμε στην τάξη" σημειώνει για τις συνθήκες φοίτησης.