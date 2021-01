Προς παράταση το lockdown - Τα σενάρια για το click away και τα κομμωτήρια

Προς παράταση του lockdown για τουλάχιστον μια εβδομάδα οδεύει η χώρα, καθώς οι λοιμωξιολόγοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού τις επόμενες ημέρες ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης που υπήρξε την περίοδο των γιορτών. Ήδη η επιδημιολογική καμπύλη στην Αττική φαίνεται να έχει εισέλθει σε ανοδική τροχιά, με την κατάσταση στο Λεκανοπέδιο να προβληματίζει ιδιαίτερα τους ειδικούς, καθώς αν ξεφύγει η κατάσταση, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Εξάλλου, ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί το αποτέλεσμα της κινητικότητας ιδίως για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων και οι συνέπειες αναμένεται να φανούν την επόμενη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανάλυση του καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένη Σαρηγιάννη που δημοσιεύει καθημερινά το enikos.gr, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια μείωση της περιστολής από τις 24/12 κατά περίπου 35% σε όλη την επικράτεια, συνδυασμένη με διπλασιασμό των ενεργών επαφών τις ημέρες των Χριστουγέννων (25 και 26/12), γεγονός που έχει ανασχέσει την πτωτική πορεία.

Οι επιστήμονες φοβούνται ότι εάν ανοίξουν τα σχολεία και τα καταστήματα ταυτόχρονα, μπορεί να οδηγηθούμε σε έκρηξη κρουσμάτων και ανεξέλεγκτες καταστάσεις με νέα πίεση στο σύστημα υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι η Επιτροπή δίστασε να δώσει το "πράσινο φως" για την επαναλειτουργία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ενώ δεν ήταν λίγοι οι ειδικοί που εξέφρασαν επιφυλάξεις ακόμη και για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων.

Η επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας συνεδριάζει το μεσημέρι με τους συναρμόδιους φορείς και μετά τις εισηγήσεις της, στις 6 το απόγευμα, θα γίνουν ανακοινώσεις από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής θα προτείνουν την παράταση του lockdown με τη σημερινή του μορφή, καθώς είναι αρνητικοί σε περαιτέρω άνοιγμα δραστηριοτήτων σε αυτή τη φάση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα εισηγηθούν να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα, τα κομμωτήρια τα βιβλιοπωλεία και τα ανθοπωλεία. Οι ειδικοί φέρεται ότι δεν θα δεχθούν ούτε την επαναφορά της μεθόδου του click away στα καταστήματα, με το ζήτημα πιθανότατα να τίθεται ξανά προς συζήτηση την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, εξετάζεται και το σενάριο εάν επιτραπεί το click away αυτό να γίνει ανά γεωγραφικές ζώνες ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής. Πρόθεση της κυβέρνησης πάντως ήταν όταν ανακοινώθηκε το πιο αυστηρό lockdown να επαναλειτουργήσει το click away τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ενώ σε ό,τι αφορά το click in shop- ραντεβού εντός του καταστήματος- προς το παρόν... αναβάλλεται. "Το click away είναι προτεραιότητα έναντι των κομμωτηρίων", είπε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο OPEN TV, ενώ πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν σκέψεις προς το παρόν για click in shop.

Σχετικά με τα γυμνάσια και τα λύκεια, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου στην Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι επιστήμονες θέλουν να περιμένουν να φανούν πρώτα οι συνέπειες από το άνοιγμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μετά να προχωρήσουν σε θετικές εισηγήσεις, με προτεραιότητα να αποτελεί η Γ΄Λυκείου. Το επικρατέστερο σενάριο είναι στα γυμνάσια και λύκεια η δια ζώσης εκπαίδευσης να ξεκινήσει στις 25 Ιανουαρίου, αφού έχουν περάσει δύο εβδομάδες δηλαδή από τη λειτουργία δημοτικών και νηπιαγωγείων. Εξάλλου, η πορεία των αμέσως επόμενων ημερών θα αντικατοπτρίσει καλύτερα τι συνέβη την παραμονή, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς και τα Θεοφάνια.

Ως εκ τούτου, το πιθανότερο σενάριο είναι να ανακοινωθεί παράταση του lockdown έως τις 18 Ιανουαρίου και την επόμενη εβδομάδα να εξεταστούν ξανά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Έως τότε, όλες οι απαγορεύσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή και είχαν ανακοινωθεί στις 2 Ιανουαρίου - εκτός από το άνοιγμα δημοτικών και νηπιαγωγείων-αναμένεται να επεκταθούν.

Την πρόθεση για παράταση των μέτρων, ακόμη και αιφνιδιαστική αυστηροποίησή τους σε περίπτωση που χρειαστεί, "φωτογράφισε" ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ την Πέμπτη, είπε χαρακτηριστικά ότι "δεν μπορείς να αποκλείσεις οποιοδήποτε μέτρο. Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε εκ νέου σε απαγόρευση των δραστηριοτήτων θα πράξουμε εάν είναι αναγκαίο".