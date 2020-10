Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο ΕΚΠΑ του το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Φιλοσοφική Σχολή του, οργάνωσαν με ιδιαίτερη τιμή την τελετή υποδοχής των φοιτητών του πρώτου, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην αγγλική γλώσσα: "BA Program in the Archeology, History, and Literature of Ancient Greece", το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς φοιτητές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νωρίτερα, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως είχε την ευκαιρία να καλωσορίσει μαζί με τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Θάνο Δημόπουλο και την Προέδρο της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους φοιτητές σε ομάδες, τμηματικά, λόγω των ειδικών μέτρων προφύλαξης από την πανδημία.

Ακολούθησε το εισαγωγικό μάθημα με προσφώνηση από τον Πρύτανη, Καθηγητή Θάνο Δημόπουλο, προβολή βίντεο μικρής διάρκειας με την ιστορία του Ε.Κ.Π.Α. και χαιρετισμό από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη, καθώς και σύντομες ομιλίες από την τ. Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής και Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Προγράμματος, Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Γεώργιο Βαβουρανάκη, την Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ελένη Ψωμά, την Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αικατερίνη-Νίνα Καρβούνη, και την Γραμματέα του προγράμματος και Διδάκτορα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Διονυσία Μαρίνου.

28 φοιτητές από 10 χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Αίγυπτος κλπ) έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα και παρακολούθησαν δια ζώσης ή διαδικτυακά τόσο την τελετή υποδοχής όσο και το εισαγωγικό αυτό μάθημα. Όπως επεσήμανε ο Πρύτανης κατά το χαιρετισμό του, ήδη εκδηλώνεται ενδιαφέρον και έχουν κατατεθεί αιτήσεις φοιτητών για να εγγραφούν στο πρόγραμμα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σήμερα στο ΕΚΠΑ είναι εγγεγραμμένοι 7.600 αλλοδαποί φοιτητές για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Ο διεθνής προσανατολισμός του ΕΚΠΑ, η εξωστρέφεια και η εμπειρία, που έχει αποκτηθεί από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό αλλοδαπών φοιτητών για σπουδές , συνετέλεσαν στην ίδρυση του προγράμματος “BA program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece” της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η ίδρυση επισημοποιήθηκε με δύο ΦΕΚ (ΦΕΚ 2464Β’ 21.06.2019, ΦΕΚ 2979Β’ 19.07.2019), αφού προηγήθηκε προεργασία δύο ετών.

Το Πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη μελέτη της Αρχαιολογίας, της Αρχαίας Ιστορίας, της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και του κλασικού πολιτισμού γενικότερα, τόσο μέσα από 32 μαθήματα του προγράμματος σπουδών του όσο και σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλες τοποθεσίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η εκδήλωση και το πρώτο εισαγωγικό μάθημα ολοκληρώθηκε με την επίδοση αναμνηστικών δώρων στους φοιτητές.