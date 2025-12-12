Ένας… λύκος κερδίζει τη «μάχη» των φετινών χριστουγεννιάτικων διαφημίσεων – BINTEO

Ξεκίνησε ως άλλη μία διαφήμιση γαλλικού σουπερμάρκετ, έχοντας τίτλο «Όλοι έχουμε έναν λόγο για να τρώμε καλύτερα». Τείνει όμως να γίνει… φαινόμενο, καθώς μάλλον κερδίζει τη «μάχη» των φετινών χριστουγεννιάτικων διαφημίσεων με το τρυφερό και εορταστικό μήνυμά της και έχει ήδη γίνει παγκοσμίως viral.

Ήρωάς της είναι ένας λύκος, ο οποίος φυσικά προκαλεί φόβο σε όλο το ζωικό βασίλειο αλλά… στην διαφήμιση είναι εντελώς διαφορετικός. Η διαφήμιση είναι δημιούργημα της γαλλικής εταιρείας κινουμένων σχεδίων Illogic και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με εκείνες που πρωταγωνιστούν αρνητικά τις τελευταίες ημέρες.

To πασίγνωστο στις γαλλοφωνες χώρες τραγούδι “Le mal aimé” του Claude François στο τρυφερό γαλλικό σποτάκι, αναφέρει:

“Εχω ανάγκη να με αγαπήσουν

Αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει

Τι ελπίζω και τι λαχταρώ

Ποιος θα μπορούσε να μου πει ποιος είμαι;

Και φοβάμαι τόσο πολύ

Όλη μου τη ζωή μήπως παρεξηγηθώ

Επειδή σήμερα δεν αισθάνομαι ότι με αγαπούν

Δεν με αγαπούνε”….