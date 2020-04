Ασφαλτοστρώσεις σε πάνω από 80 δρόμους από τον Δήμο Αθηναίων - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Καμία μέρα χαμένη για τις ασφαλτοστρώσεις και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες. Σε 82 δρόμους της πόλης. Να είναι καλύτερη η Αθήνα, όταν θα βγούμε από το σπίτι. #μένουμε_σπίτι #παραμένουμε_αισιόδοξοι

